- „Pozsony és Budapest nem fog úgy táncolni, ahogy Kijev fütyül, megváltoztak a világpolitika realitásai Donald Trump beiktatásával”

2025-01-22 10:00:00 CET

A karácsony előtt hirtelen Moszkvába látogató és Vlagyimir Putyinnak tárgyaló szlovák kormányfő hétfőn még Ankarában egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel és biztosítékot kapott arra, hogy Szlovákia továbbra is hozzájuthat az orosz gázhoz a Török Áramlat vezetéken keresztül. Magyarország továbbra is a szlovák energiaellátás jelentős szereplője marad – eddig a Barátság vezeték, ezután a Török Áramlat révén, hiszen mindkettőből Magyarország áthaladva jut el az orosz gáz Szlovákiába.

Fico diplomáciai offenzívája azt követően kezdődött, hogy tavaly Kijev jelezte, nem hosszabbítja meg az év végén lejáró tranzitszerződést, így a Barátság vezetéken keresztül Szlovákia nem jut többé orosz gázhoz. A szlovák ellenzék szerint ez előrelátható esemény volt, a kormánynak pedig már rég biztosítania kellett volna az ország energiaellátásának több lábra állítását. Fico azonban az ukrán bejelentés óta egyre hevesebb támadásokat intéz Ukrajna és az Európai Unió ellen.

Orbán Viktor Pozsonyba invitálást múlt hétvégén jelentette be a szlovák kormány feje. A tegnapi megbeszélés után a közös sajtótájékoztatón Fico a két kormány barátságát hangsúlyozta és spontánnak, baráti légkörűnek nevezte az Orbán Viktorral való találkozót. „A barátság nagy előnye, hogy nincs szükség a találkozók előkészítésére”, idézte szavait a szlovákiai Paraméter és Ma7 portál. „Mindez lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk a világban zajló eseményekre” - húzta alá Fico.

A gyors közös reagálás elsősorban Ukrajna és „Brüsszel” ostorozásából állt, illetve Donald Trump amerikai elnök beiktatásának az ünnepléséből állt. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elmondta, hasonló munkalátogatásokra a jövőben is szükség lesz, tekintve a világban zajló folyamatokat. Fico meg is hívta Szlovákiába magyar kollégáját március 19-re, a magyar-szlovák alapszerződés aláírásának 30. évfordulójára.

Mind Orbán, mind Fico hangsúlyozták, nem tervezik kiléptetni országukat sem a NATO-ból, sem az EU-ból, de Ukrajna csatlakozását sem tartják elfogadhatónak. Kijev döntését az orosz gáztranzit leállításáról elfogadhatatlannak nevezte Orbán, hangsúlyozva, hogy „Pozsony és Budapest nem fog úgy táncolni, ahogy Kijev fütyül, Donald Trump beiktatásával megváltoztak a világpolitika realitásai”.

A magyar kormányfő kitért arra, hogy kabinetjét és őt korábban különutasnak nevezték és azt állították, elszigetőlödött a külpolitikában, „mára azonban világossá vált - a magyar kabinet politikája vált a főárammá”. Mint mondta, bár megváltoztak a világpolitika realitásai Brüsszel továbbra is háborúpárti politikát folytat, a világpolitika változásait Kijevben sem vették tudomásul.

A pozsonyi Új Szó a vizit kapcsán azt írta, teljesen elmosódtak már a különbségek Robert Fico és „kedves barátja” Orbán Viktor között, a szlovák miniszterelnök külpolitikai irányváltása nyilvánvalóvá vált.

Épp ezt a radikális változást kifogásolja a szlovák ellenzék, amely Fico moszkvai útja miatt bizalmatlansági indítványt nyújtott be. A szlovák parlament tegnap tárgyalta a beadványt, a szavazásra lapzártánk után került sor, de előzetes nyilatkozatok szerint a Fico-kabinet túléli azt. A hárompárti koalíció azonban egyre jobban recseg-ropog. Peter Pellegrini államfő pártja, a Hlas tegnap is határozottan kiállt az EU- és NATO-tagság mellett, felelőtlenségnek nevezve a kilépés gondolatának meglebegtetését is.