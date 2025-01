- Orbán jó híre

kamat;államadósság;Orbán Viktor;fizetés;

2025-01-24 06:00:00 CET

Egészen elképesztő az a kommunikációs és politikai vergődés, amit az elmúlt egy évben az Orbán-kormány elkövet. Az ember azt gondolja, hogy már (majdnem) mindent látott, ami a Rogán-művektől jöhet, de negatív értelemben mindig érhet minket meglepetés. Az elmúlt hónapokban a kormány nem tudta eljuttatni üzeneteit a szavazók széles rétegeknek, de még a legszűkebb szavazóiknak sem mindig. Vélhetően emiatt is döntöttek amellett, hogy idén januártól egy kicsit lecsavarják a negatív kommunikációt, a sorosozást és a brüsszelezést. Ehelyett mostanában a tv-reklámokban sorra bombázzák a szavazókat a „jó hírekkel”: lehet munkáshitelt felvenni, egyszer majd megemelik a családi adókedvezményt, meg ilyenekkel.

Erre a „jó hír" vonatra szállt fel szerdán Orbán Viktor is. A miniszterelnök előbb csak bejelentette, hogy hamarost „jó hírt” fog közölni, majd pár órára rá meg is érkezett Facebook-videó, amelyben közölte, hogy egyrészt szerinte itt az általa korábban beharangozott „repülőrajt”, amit ő a Demján Sándor program meghirdetésében vélt felfedezni, de még ennél is sokkal jobb hír, hogy a magyar állam idén is kifizeti a lakossági államkötvények éves kamatait.

Vagyis a miniszterelnök azt próbálta gazdaságpolitikájának eredményeként eladni, hogy a magyar állam nem ment csődbe. Ugyanis, ha az állam nem fizetné ki akár csak egyetlen körvénysorozat után a kamatokat és a tőkét – azt államcsődnek nevezik. Egészen bornírt, hogy a kormány előbb magas kamatra kölcsönkérte a lakosság pénzét, majd amikor lejár a kölcsön, a törlesztést a miniszterelnök egyfajta állami kegyként, kormányzati jótéteményként igyekszik eladni. Tényleg megáll az ész!

Bizony ekkora a baj, ennyire nincsenek jó hírek a magyar gazdaságban: két éve tagnál a GDP, 2024 végén ott tartottunk, ahol 2022 decemberében voltunk. A gazdasági kilátások csapnivalók, a GKI gazdasági bizalmi indexe 19 havi mélyponton áll. Pénz nincs, üres a kassza, ezért kell egy kamatfizetést is jó hírként tálalni 16 hónappal a választások előtt.