- Mini-Dubaj: Budapest ragaszkodik az elővásárlási joghoz, kész bíróságon megtámadni az Orbán-kormány álláspontját

Budapest;Karácsony Gergely;elővásárlási jog;telek;Rákosrendező;mini-Dubaj;

2025-01-22 15:25:00 CET

Lehet, hogy valakinek a zsebében már ott lapul egy 5000 milliárdos csekk, de erről a feltételről egyetlen szó sem szerepel abban az adásvételi szerződésben, amellyel a magyar kormány a valós piaci ár tizedéért elad 67 hektárt Rákosrendező vasúti területéből. Az államközi szerződésben is csak annyi szerepel, hogy az arab uralkodó majd ösztökéli az általa kijelölt beruházót, hogy 5 milliárd eurót költsön a terület fejlesztésére – válaszolta Lázár János építési miniszter tegnapi fővárosi elővásárlási szándékra tett reagálására szerdán Karácsony Gergely főpolgármester, aki egyébként élve a tárcavezető ajánlatával tárgyalásra hívta a Városházára Lázár Jánost.

A nevetségességi versenyt ebben ez ügyben is Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője nyerte meg, aki azt állította, hogy a budapestiek meg fognak fagyni, mert nem lesz pénz a távhőszolgáltatásra, ha a főváros él az elővásárlási jogával és első részletként kifizet 10 milliárd forintot. A frakcióvezető akkor nem aggódott ennyire, amikor azt kérte a városvezetéstől, hogy a tervezettnél fizessen 51 milliárd forinttal több szolidaritási hozzájárulást az idén.

A főpolgármester szerint a szerződését jegyző Magyar Nemzeti Vagyonkezelő érvelése se állná meg a helyét egyetlen bíróság előtt sem, az állami cég szerint ugyanis elővásárlási joga is csak az arab uralkodó által kijelölt cégnek van. Ezt az álláspontot a főváros kész bíróság előtt is megtámadni. Rákosrendező 130 hektárjából most piacra dobott 85 hektáros vasúti terület több különböző helyrajzi számú telekből áll össze. Ezek közül csak az egyiken van a Budapesti Közművek Zrt. részeként működő Főtávnak felépítménye, így alapesetben ennek az egynek esetében illetné meg elővásárlási jog.

Csakhogy jelen esetben egyetlen szerződéssel, egyetlen jogügyletben adták el az egész területet, így az elővásárlási jog az egészre kiterjed – magyarázza Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki ezzel együtt nem zárja ki, hogy az Orbán-kormány ezt figyelmen kívül hagyva egyetlen telekre kínál elővásárlási jogot a fővárosnak. Ha így tesz, akkor a fővárosi önkormányzat pert indít. A szerződést megtámadó per önmagában lehetetlenné teszi az ingatlanok per- és tehermentesítésére vonatkozó kormányzati vállalás teljesítését. Lázár János építési miniszter felvetésére, miszerint egy 5000 milliárdos csekk ellenében viheti a főváros a területet, a főigazgató azt válaszolta, hogy

ezzel a tárcavezető egyrészt elismerte, hogy a szerződés az egész területre vonatkozik, így az elővásárlási jog érvényesítése is kiterjed az egész területre.

Másrészt ez az 5000 milliárd forint nem szerepel a nyilvánosságra hozott adásvételi szerződésben, így az nem kérhető számon az elővásárlási jogával élő ajánlattevőre. Egy esetleges perben pedig ki lehet kérni, hogy milyen garanciákat adott az Eagle Hills Hungary.

Az ügyben megszólalt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) is. Álláspontjuk szerint „a vonatkozó joggyakorlat alapján az elővásárlásra jogosult e jogát akként gyakorolhatja, hogy a Magyar Állam mint eladó és az Eagle Hills Hungary Zrt. mint vevő között 2025. január 16. napján létrejött adásvételi szerződés valamennyi feltételét teljesíti, beleértve az ügylet tárgyára, a vételárra és annak fizetési feltételeire, a szerződéses biztosítékokra és valamennyi egyéb körülményre vonatkozó feltételt”.

Az MNV szerdán megjelent közleménye szerint tárgyi adásvétel esetében ilyen speciális feltétel többek között, hogy Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2024. évi XXI. törvény szerint az ingatlan kizárólag olyan jogalany számára értékesíthető, amelyet az Egyesült Arab Emírségek – a Kormány határozatában kiadott előzetes írásbeli hozzájárulásával – vevőként kijelölt. Az adásvételi szerződésben azonban erre nem találtunk kitételt. A főváros egyébként a korábban elfogadott Park Város koncepció alapján építene ide megfizethető lakásokból, sok zölddel új negyedet. Ennek megvalósítására nemzetközi ingatlanfejlesztői pályázatot írnának ki, amelyben a feltételek között szerepelne a magasház-építési tilalom.

A botrány egyre jobban dagad, az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt befektetői csoport a kedélyeket csillapítandó közzétett egy sebtiben összedobott látványterveket, ahol minden csupa zöld, boldogság és csillogás. Ám ahogy Smiló Dávid építész rámutatott, ezeket nagy valószínűséggel a mesterséges intelligencia készítette,

mivel ezen levegőben lebegő gyerekek, amorf csúszda és tető, semmiből induló út látható rajtuk.

A főváros máris lépne Rákosrendező ügyében. Kiss Ambrus szokásos közgyűlés előtti sajtótájékoztatóján ugyanis arról is beszélt, hogy a BKV több tízmilliárdos nemzetközi hitelfelvételről tárgyal az MFB és az EIB képviselőivel. (Utóbbival a MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium is egyezkedik egy ennél lényegesen nagyobb kölcsönről.) A főváros közlekedési cége 12 milliárdot kér energetikai hatékonyságot növelő beruházásokra, például a metrók mozgólépcsőinek cseréjére, ezenfelül 2 milliárd forintot költenének az 2-es metróvonal akadálymentesítésére, de a legnagyobb tételt az 1-es vonalon közlekedő elaggott járművek cseréje jelenti. Az új járművek beszerzése mintegy 45 milliárdot vinne el. Erre egyébként különösen nagy szükség lesz a Rákosrendezőre tervezett új városnegyed megvalósulása esetén, hiszen az Orbán-kormány által vállalt infrastrukturális fejlesztések között ennek a vonalnak a meghosszabbítása is szerepel.