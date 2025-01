- A főváros él az elővásárlási jogával, a visszajáró szolidaritási adóból megveszi a budapesti mini-Dubaj területét

Budapest;Karácsony Gergely;elővásárlási jog;vásárlás;városfejlesztés;mini-Dubaj;

2025-01-21 15:13:00 CET

Élve elővásárlási jogával, a Fővárosi Önkormányzat cége, a Budapesti Közművek Zrt. megvásárolja az állam által piacra dobott 85 hektáros volt rákosrendezői vasúti területet területet – jelentette be keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester. Mint mondta: az első részletet a szolidaritási hozzájárulás perben éppen most visszanyert 28,3 milliárd forintból fizetik vissza. A fennmaradó részleteket 2039-ig kell kifizetni, addigra megnyerhetik a hiányzó vételárrészt is.

A területet a korábban elfogadott élhető város koncepciója alapján formálnák új városnegyeddé. A megvalósításra nemzetközi ingatlanfejlesztői pályázatot írnak ki. A fentiekről akár már a jövő héten dönthet a fővárosi közgyűlés.

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar állam négyzetméterenként kevesebb mint 60 ezer forintért adott túl Rákosrendező fejlesztésre kijelölt 85 hektáros területet, ami éppen fele az időközben lefújt szuperkórház projekthez évekkel ezelőtt 4,4 milliárd forintért – cirka 125 ezer forintos négyzetméter áron – vásárolt ingatlan árának. Az államközi szerződésben ráadásul a kormány több infrastrukturális fejlesztést vállalt, így többek között a magyar fél építi meg a Szegedi úti felüljárót, átalakítják a rákosrendezői pályaudvart, beleértve a vasúti pálya egy részének befedését, valamint meghosszabbítják az M1 metró vonalát összesen 800 millió euró (330 milliárd forint) értékben, de ez a felére se lesz elég. Az előkészítő dokumentum szerint csak a felüljáró és Rákosrendező új vágányképének kialakítása elvisz 300 milliárd forintot, hangsúlyozva, hogy az összegek „utóbb a tervezések eredményeképpen jelentős mértékben változhatnak”.

A mini-Dubajként emlegetett projekt időközben a Lázár János vezette építési minisztérium égisze alól Orbán Viktor új erős embere, Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá került, amely hétfőn közölte, hogy nettó 50,9 milliárdért eladott 85 hektárt Rákosrendező teljes vasúti területének 130 hektárjából az Egyesült Arab Emirátusok által kijelölt Eagle Hills ingatlanfejlesztő csoportnak. Ahogy arról a Népszava korábban beszámolt: a terület beruházási tevékenységhez szükséges előkészítése, a hulladékok elszállítása és a környezeti kármentesítés elvégzése az új tulajdonos feladata lesz. A teljes vasúti terület esetében a munka értékét 14 milliárd forintra becsülte a MÁV, de végül forráshiány miatt lefújták a tendert.

Az Eagle Hills a vételárat három ütemben fizetné meg. Az egyes vételárrészletek biztosítására az állam több biztosítékot, garanciát is kért (anyavállalati garancia, bankgarancia, visszavásárlási jog). A fejlesztő mindenesetre már az első vételár-részlet megfizetése után megszerzi az egész terület tulajdonjogát. A második vételárrészt a befektetői csoport által szükségesnek ítélt jogalkotási intézkedések - vonatkozó építésügyi előírások felülvizsgálata, módosítása, a beruházás kiemelt jelentőségű beruházássá minősítése, valamint a szükséges telekalakítások lefolytatása – után fizetik ki, míg az utolsó részletet a vállalt infrastruktúra fejlesztések megvalósítása után. Ezeknek még a tervezése sem kezdődött meg, így aligha meglepő módon a Nemzetgazdasági Minisztérium 2039. március 13-re teszi a szerződés lezárását, a fejlesztőnek akkor kell kifizetnie a terület teljes (inflációval növelt) vételárát.

Az Egyesült Arab Emírségek a szerződésben ötmilliárd eurónyi beruházást vállalt a területen, az befektetői csoport több mint 12 milliárd eurós fejlesztési költségről beszélt. Az Eagle Hills által bemutatott elképzelések alapján a terület egyes részein 250 és 500 méter magasságú épületek is elhelyezhetők. (Összehasonlításul: a MOL sokak által kritizált új dél-budai székháza 143 méter magas.) De a tárca szerint nem kell félni, a tárca szerint az állam a legszigorúbban ellenőrzi és betartatja a hatályos építészeti, biztonsági és környezetvédelmi szabályokat. Az akkumulátorgyárak esetében ugyanezt mondták. A Grand Budapest befektetői fantázianevet kapó projektet Karácsony Gergely főpolgármester, Rózsa András, Zugló polgármestere és Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ egykori vezetője is hevesen bírálta.

A főváros a szerződés nyilvánosságra hozatalát követelte, a kérést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő meglepő módon azonnal teljesített. A főváros pedig talált benne egy apró betűs részt, miszerint a fővárosi közműcégnek, a BKM Zrt.-nek elővásárlási joga van a területre. A nemzetközi szerződés csak akkor léphet hatályba, ha az érintettek lemondanak az elővásárlási jogról.