- Charles Gati: A Washington Post és én

Washington Post;Donald Trump;Jeff Bezos;Kamala Harris;amerikai média;

2025-01-26 07:05:00 CET

Utánuk jön a Washington Post. Politikai tudósításaival az ország fővárosából és az ország fővárosáról vetekszik a másik két lappal. Mint kosárlabdadrukker mondom: sportrovata a legjobb a három közül.

Mindhárom lap követi a híres amerikai tradíciót: a véleményrovat munkatársai függetlenek a hírrovattól. A WSJ véleményoldalai a republikánusokhoz húznak (bár nem a szélsőséges jobboldalhoz); az NYT a demokratákhoz, néha az újbaloldali szárnyhoz is közel áll; a Washington Post talán a legárnyaltabb: a szerkesztőségi, név nélkül kiadott vélemény többnyire a demokraták középre tartó politikáját támogatja, de a lap foglalkoztat ultraliberális és ultrakonzervatív véleményírókat is. Még megjegyzem, hogy több, mint egy tucat alkalommal írtam ebbe a lapba az évtizedek során, és reggelenként ezzel kezdtem a tájékozódást (bár, bevallom, a sportrovattal).

Több, mint három évtized után lemondtam az előfizetésemet, de a digitális lapot továbbra is olvasom. Kompromisszum a javából. A helyzet az, hogy a lap bajban van. A tulaj, Jeff Bezos, ugyanis tavaly októberben közbeszólt... Leállított egy szerkesztőségi cikket, amely Kamala Harris megválasztását sürgette. Robert Kagan, a lap egyik jól ismert külpolitikai szemleírója – külső munkatárs – még aznap lemondott. Több mint 200 000 előfizető, ahogy én is, lemondta a lapot. Több munkatárs, aki csak tehette, felmondott. Nemrég távozott Ann Telnaes, a lap Pulitzer-díjas karikaturistája. Beadott egy rajzot, amely négy gazdag amerikai üzletembert ábrázolt térden hajbókolva Trump „trónja” előtt. A karikatúra közlését David Shipley, a véleményrovat vezetője azzal a nevetséges okkal utasította el, hogy a lap szemleírói már többször foglalkoztak a témával. A karikaturista kijelentette, hogy több mint tizenöt éve dolgozik a lapnál, de rajzait eddig még mindig leadták. Másnap ő is lemondott. A lap több mint 400 munkatársa levélben kérte a tulajdonost, hogy személyesen találkozzon velük és oszlassa el aggodalmaikat. Válaszról eddig nem tudni.

Az újság tulajdonosa 2013 óta az a Jeff Bezos, az Amazon alapítója és tulajdonosa is. Eddig nemigen befolyásolta a Washington Post politikai irányvonalát. Adományaiból ítélve a múltban a demokratákhoz húzott, de inkább a profit érdekelte és talán új felesége. Még a novemberi elnökválasztás előtt azonban megijedt Trumptól, aki sok fenyegető megjegyzést tett a NVT-ra, az ABC televíziós hálózatra, az egész „ellenséges” médiára, így a Washington Postra is. Még a máskülönben barátságos, de nem teljesen kritikátlan FoxNews tévével sem volt megelégedve. Tudomásom van arról, hogy ezen nagy cégek egyike-másika máris ügyvédi irodákat fogadott föl, hogy megvédje függetlenségét Trump támadásaitól.

Jeff Bezos, aki eddig „jó tulaj” volt, most veszélybe sodorta a Washington Post jövőjét. Nincs kizárva, hogy eladja a lapot – ha talál rá vevőt. Alkalmazkodik az új politikai realitáshoz. Néhány rendkívül tehetős amerikai oligarchával együtt ő is megjelent Trump január 20-i beiktatásán. Alighanem megtapsolták az új elnök beszédét, de ezt nem tudom tanúsítani. Éppen az egyik unokámmal sakkoztam.