kormányinfó;

2025-01-23 11:15:00 CET

A mini-Dubajjal kapcsolatban megkérdezik, hogy vonatkozik-e a szabályok semmibevételének lehetősége a felhőkarcolókra is. A sajátos igényeket az Orbán-kormány mérlegeli, de nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy akkor most végülis lesznek-e több száz méteres felhőkarcolók a Rákosrendezőn. A miniszter hozzátette, az ő elsődleges kritikája a fővárossal szemben az, hogy a beruházást támadják, nem pedig a részletkritikákkal foglalkoznak, például, hogy ne legyen 400 méteres felhőkarcoló, amit a miniszter személy szerint még támogatni is tud.

Gulyás Gergely szerint semmilyen politikai számítás nincs az Integritás Hatóság elnöke elleni eljárásban. Bizonyos, közbizalmat igénylő állásoknál a bűncselekmény gyanúja sem megengedett, így ez részint negligálja az ártatlanság vélelmét is - magyarázta.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor jó hírként tálalta azt, hogy nincs államcsőd és kifizetik az állampapírok után járó kamatokat, a miniszter elmondta, az a jó hír, hogy nem külföldi bankoknak, hanem magyar állampolgároknak fizetik ezt a kamatot.

Hány bűncselekménnyel vádolt/elítélt személy vendégségére számíthatunk még Magyarországon Nikola Gruevszki és Marcin Romanowski mellett? - teszi fel a kérdést a lap. Gulyás Gergely kitérő választ ad, ismét a lengyel jogállamiságot bírálja, mondván, a lengyel kormány alkotmánybírósági döntéseket, mentelmi jogot vesz semmibe. Szerinte ilyen lépések miatt már sikoltoznának és ordítozának itthon.