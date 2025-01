- Ötvenkét év börtönt kapott southporti késelő, aki brutálisan meggyilkolt három kislányt egy táncstúdióban

gyilkosság;ítélet;kislányok;halálos késelés;Southport;

2025-01-23 22:45:00 CET

A most 19 éves Axel Muganwa Rudakubana 52 év börtönbüntetést kapott három kiskorú lány, a 9 éves Alice da Silva Aguiar, a 6 éves Bebe King és a 7 éves Elsie Dot Stancombe meggyilkolásáért az angliai Southportban – számolt be az ítélethirdetésről a The Guardian. A vádlott nem jelent meg a liverpooli a tárgyaláson, a bíró megjegyezte, valószínűleg soha nem engedik szabadon Rudakubanát, élete végéig őrizetben lesz.

Amint arról Népszava is beszámolt arról, hogy 2024. júliusában minden szülő legnagyobb félelme vált valóra, amikor délidőben az északnyugat-angliai Southportban egy kapucnis pulóvert viselő fiatalember behatolt egy 6-11 éves gyerekeknek tartott Taylor Swift tematikájú jóga- és táncworkshopra, majd összesen tizenegy gyermeket és két felnőttet megkéselt. Három kislány vesztette életét, az oktatók a részt vevő kicsik védelme közben sérültek meg, egyikük állítólag egy kislánnyal együtt a mosdóban keresett menedéket. Az Egyesült Királyságot sokkolta a támadás.

Rudakubanát még a helyszínen elfogták, otthonában a rendőrség rendkívül mérgező ricint is talált. Ebből a természetes növényi kivonatból parányi mennyiség is elég egy ember életének kioltásához. A házkutatások során a nyomozók találtak egy olyan útmutatót is, amelyet az al-Kaida terrorhálózat állított össze „Katonai tanulmányok a zsarnokság elleni dzsihádhoz: az al-Kaida kiképzési kézikönyve” címmel. Az ítélet indoklásában elhangzott, hogy Rudakubana taxival ment lakásából a kisváros Hart Space nevű táncstúdiójába, ahol gyerekeknek tartottak táncos foglalkozást Taylor Swift amerikai popénekesnő dalaira.

A foglalkozáson 26 gyermek volt jelen. A csütörtöki ítélethirdetés indoklásában elhangzott az is, hogy az áldozatok közül Elsie Dot Stancombe-ot 85, Bebe Kinget 122 késszúrás érte. A tanácsvezető bíró kijelentette: Rudakubana viselkedése alapján biztosra vehető, hogy ha a rendőrök nem érnek néhány perc alatt a helyszínre, a gyilkos mind a 26 gyereket megölte volna.

A Scotland Yard nem minősítette terrorcselekménynek a hármas gyermekgyilkosságot, de Rudakubanát a terrorellenes törvény alapján is elítélték az al-Kaida-kézikönyv birtoklása, valamint biológiai méreganyag előállítása miatt.

Keir Starmer brit miniszterelnök a hét elején tett nyilatkozatában kijelentette: a terrorizmus természete megváltozott, mivel az al-Kaidához hasonló, magas szinten szervezett – továbbra is veszélyt jelentő – terrorcsoportok mellett megjelentek a szélsőséges erőszakcselekményeket végrehajtó magányos elkövetők. Starmer egyenes utalást tett arra, hogy a kormány megvizsgálja az online tartalomszolgáltatók tevékenységét is, mivel szavai szerint ezekről a felületekről jelenleg szabadon árad az erőszak, és ettől meg kell védeni a gyerekeket.