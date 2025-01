- Megmenteni az elrabolt Oroszországot

mérgezés;dokumentumfilm;titkosszolgálat;nyomozás;filmfesztivál;Vlagyimir Putyin;tényfeltárás;Alekszej Navalnij;orosz ellenzék;titkos ügynök;oknyomozás;Novicsok;orosz-ukrán háború;

2025-01-24 19:25:00 CET

Hriszto Grozev, az elszánt újságíró, aki leleplezte Putyin Navalnij elleni aljas merényletét, halálos fenyegetettsége miatt bujkálni kénytelen. Vlagyimir Kara-Murzát, az orosz ellenzék kétszer is megmérgezett prominens alakját árulás vádjával 25 évre ítélik. A politikai krimiknél is ijesztőbb történetet láthat a mozinéző a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) műsorában.

Az Ellenméreg című film (amely lényegében Daniel Roher Navalnij című alkotásának folytatása) azzal indul, hogy a bolgár újságíró elmeséli: Alekszej Navalnij omszki megmérgezői után nyomozva feltűnt neki, hogy az orosz titkosszolgálat (FSZB) gyilkos ügynökei jóval többet utazgattak, mint amire szükségük lehetett a legendás ellenzéki vezető becserkészéséhez. Összevetve útjaikat a putyini diktatúra ellen fellépő más politikusok mozgásával, Grozev rájön, hogy éveken át hasonlóan követték Kara-Murzát, az ellenzék másik neves aktivistáját, s közük volt az ő kétszeri megmérgezéséhez is. Közben megismerjük az FSZB „méreggyárának” hátat fordító, az ott végzett Novicsok-kísérleteket kiszivárogtató vegyészt, akinek Grozev segítségével sikerül elmenekülnie Oroszországból.

Az évek során, nagyrészt valós időben felvett történet ott vesz véresen komoly fordulatot, amikor az USA-ból hazautazni készülő újságírót figyelmeztetik, ha beteszi a lábát Európába, az orosz ügynökök megölik. Tanúi vagyunk, ahogy az emigrációba kényszerült Grozev a távolból tudja meg, hogy apja gyanús körülmények közt meghalt, ahogy később azt is, hogy családja bécsi házába ügynökök hatoltak be. A The Insider orosz oknyomozó portál munkáját vezető Grozev azzal szembesül, hogy ha folytatja a putyini diktatúra gyilkos praktikáinak feltárását, azzal családját is veszélybe sodorja. Ám végül arra a döntésre jut, hogy a rezsim bosszúszomját megfutamodása nem csökkentené.

Elszántságának új lendületet ad, amikor 2023 augusztusában értesülnek róla, hogy Nagy-Britanniában letartóztattak öt bolgár ügynököt, akik el akarták rabolni őt és a The Insider Londonban élő főszerkesztőjét, Roman Dobrohotovot. Grozev pedig lehalászott e-mailekből rájön, hogy a rájuk vadászó ügynököket a német történelem legnagyobb vállalati csalásának főszereplője, a Wirecard pénzügyi cég Moszkvába disszidált operatív igazgatója, Jan Marsalek irányította. A Der Spiegellel, a ZDF-fel és a Der Standarddal karöltve, 2024 márciusában világraszóló sztoriban leplezik le Marsaleket, hogy többé az orrát se dughassa ki Oroszországból.

Ám a történet a film tavaly júniusi premierje óta is folytatódik: a londoni bíróságon néhány hete derült ki, hogy a bolgár ügynökök milyen kegyetlen halált szántak nekik. Grozev pedig a minap mondta el, hogy megölésére maga Putyin adott parancsot 2020. december 14-én – aznap, amikor a The Insider, a Bellingcat és a CNN közösen a világ elé tárta, hogy Navalnijt az FSZB ügynökei próbálták megölni, Novicsok idegméreggel.

James Jones Emmy-díjas brit filmrendező a Putyin-rezsim megdöntéséért küzdők bátorságát, kitartását és hősiességük súlyos árát mutatja be egész estés mozijában, kiemelve Vlagyimir Kara-Murzának, az USA Oroszország elleni szankcióit megalapozó Magnyitszkij-törvények egyik szószólójának kálváriáját. A Moszkva ukrajnai inváziója elleni, 2022. áprilisi felszólalása után őrizetbe vett, s egy év múlva hazaárulás címén 25 évre ítélt politikus, író és történész a börtönben már halálát várta, amikor 2024. augusztus 1-jén kiszabadult a hidegháború óta legnagyobb amerikai-orosz fogolycserével.

A bíróságon az utolsó szó jogán elmondott beszédében – amelyet a film epilógusaként felesége, Jevgenyija olvas fel – Kara-Murza elutasítja, hogy politikusi tevékenységéért megbánást tanúsítson, s csak egy dologért hibáztatja magát, hogy nem sikerült elég államférfit és demokratikus politikust meggyőznie arról, mekkora veszélyt jelent a Kreml rendszere Oroszország és a világ számára. „Mára ez mindenki előtt világos, de szörnyű árat fizettünk érte” – mondta.

Szóval, ha az olvasó hiteles elbeszélésben akarja látni, milyen pszichopata diktátor is valójában, akihez kormányunk egyre szorosabb szálakkal kötődik, akkor kevés fontosabb film lehet, amit most érdemes megnéznie, mint a Putyin elnök gyilkos ügynökei elől bujkálni kénytelen Hriszto Grozev története.