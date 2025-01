- Orbán Viktor dán szövetségese hajbókolás helyett inkább melegebb éghajlatra küldte el Donald Trumpot

Európai Parlament;Dánia;Grönland;Donald Trump;Patrióták Európáért;

2025-01-24 13:22:00 CET

Nem kellett sokáig várni arra, hogy másodszori beiktatása után első ízben elküldjék a fenébe Donald Trumpot a nemzetközi színtéren. Ami talán meglepetésre adhat okot, az csak az, hogy az első velős üzenet nem máshonnan érkezett, mint a Patrióták EP-frakciójából. Persze nem a fideszesek részéről, hanem a dán Anders Vistisentől.

A dán politikus felindultsága persze érthető, a régi-új amerikai elnök ugyanis mostanában nem csak hogy azt pedzegeti, hogy meg akarja szerezni Grönlandot az Egyesült Államok számára, hanem azt se zárta ki, hogy katonai agresszióval foglalja el a területet az egyébként NATO-szövetséges Dániától.

Ezért aztán Anders Vistisen a következő felhívást intézte Trumphoz:

„Drága Trump elnök! Figyeljen nagyon jól! Grönland 800 éve a Dán Királyság része. Az országunk integráns része. Nem eladó. Hadd fogalmazzak úgy, hogy ön is megértse: Trump úr, húzzon a picsába!”

A felszólalás után Vistisent természetesen figyelmeztették, hogy a szóhasználata nem megengedett az Európai Parlamentben, függetlenül attól, hogy mit gondolnak Trump fenyegetőzéséről, így ennek meglesznek a fegyelmi következményei.

Az üzenet feltehetően eljutott a címzetthez is, ugyanis az amerikai sajtót is megjárta. Persze Anders Vistisennel szemben a dán kormány meglehetősen óvatos hangnemben reagált Donald Trump nyílt fenyegetésére, a kérdés már csak az, hogy ha a dán jobboldali politikus valóban így a szívén viseli az ügyet, akkor mit keres egy frakcióban a Fidesszel, amely az amerikai kampányidőszak óta gyakorlatilag mást sem kommunikál, mint Trumpot biztosítja a feltétlen lojalitásáról. Olyannyira, hogy amikor lapunk az Európát és többek közt Grönlandot érő fenyegetéseiről kérdezte a kormánypárti politikusokat, azok látványosan képtelenek voltak arra, hogy épkézláb válaszokat adjanak.

Grönland egyébként 2009 óta autonóm státuszt élvez Dániában, és elviekben az a joga is megvan, hogy kikiáltsa a függetlenségét. Múte B. Egede grönlandi miniszterelnök le is szögezte, nem dánok, de nem is amerikaiak, hanem grönlandiak akarnak lenni.