- Már terrorcselekménnyel fenyegetés miatt nyomoz a rendőrség az iskolai bombariadók miatt, valós veszély nem áll fenn

rendőrség;bombariadó;nyomozás;terrorfenyegetés;

2025-01-24 12:45:00 CET

A legfrissebb adatok szerint összesen 292 oktatási intézménybe érkezett január 23-án reggel fenyegető e-mail, ebből 273 budapesti és 19 vidéki – közölte egy pénteki sajtótájékoztatón az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője.

Gál Kristóf jelezte, hogy csütörtök délután, este, de még péntek reggel is előfordult, hogy valaki egy e-mail-fiók spam mappájában találta meg a fenyegető levelet. Így fordulhatott elő, hogy egy budapesti iskolánál a mai napon is megjelentek a rendőrök, de ott még a tanítás megkezdése előtt sikerült elvégezni az átvizsgálást. Emellett 21 olyan iskola is kért átvizsgálást, amelyekhez nem érkezett fenyegetés. Ez összesen 313 épületet jelent.

Nyomatékosította, hogy egyetlen helyszínen sem találtak sem robbanószerkezetet, sem robbantásra alkalmas eszközt. A nyomozást a Készenléti Rendőrség folytatja terrorcselekménnyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt, az ország összes területi szervének szoros támogatása mellett. Először közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás, ám Gál Kristóf szerint a tényállás megváltoztatása nem jelenti azt, hogy nőtt volna a terrorfenyegetettség. A nyomozás jelenlegi állásáról nem adott információt, ugyanakkor közölte: az eddig beszerzett adatok szerint a bombariadóval fenyegető üzenet mögött nincs valós veszély, így mindenki biztonságban érezheti magát az oktatási intézményekben.