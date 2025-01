- Békés szavak a Capitoliumban, a halál 24 órája Kupjanszkban

tűzszünet;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-01-26 07:30:00 CET

A Harkiv megyei, egykor 26 ezres város fontos közlekedési csomópont, több észak–déli vasútvonal és autópálya halad át rajta. 2022-ben villámgyorsan elfoglalták az előrenyomuló orosz csapatok, míg 2022 szeptemberében egy meglepetésszerű ellentámadásban újra ukrán kézre került. A támadók lendülete akkor több tíz kilométerre lökte a város keleti peremétől az oroszokat, akik az elmúlt két év lassú, felőrlő taktikájának köszönhetően ismét a város pereménél járnak.

„Gyorsan békét akar teremteni. Izrael és a Hamász már aláírt egy békeszerződést. Még katonai megállapodásuk is van. Azt akarom, hogy ez velünk is így legyen. Békét akarok” – mondja Tatjána a pult mögött állva, a be-betérő katonák vásárlásait beütve a pénztárgépbe. Élelmiszerboltja van a város egyik kisebb piacán, ahol mostanra csak néhány bódé üzemel. Saját bevallása szerint minden szavát követi Trumpnak, így a beiktatási beszédét is szóról szóra el fogja olvasni, ezt követően pedig a politikai elemzéseket is.

Az üzlete előtt lévő aszfalton tátongó lyukak és a repesz szaggatta buszmegálló ad rá magyarázatot, miért van zárva az egykori boltok nagy része. A várost állandó tűz alatt tartják az oroszok, hol egy tüzérségi lövedék, hol egy drón, máskor egy siklóbomba csapódik be. Villany, gáz már csak a város nyugati felében van, víz nincs, viszont a lakók szerencséjére sok, jó minőségű nyilvános kutat találni a városban.

„Tisztában vagyok vele, hogy veszélynek teszem ki magam azzal, hogy maradok. De ez az én otthonom, ez az én földem, nem megyek el innen. Itt születtem, ahogy a gyerekeim is. Ez az egész életem” – mondja Tatjána.

És hogy mi lesz, ha ideérnek az oroszok?

„Olyan nem lesz, punktum!” – jelenti ki.

A nála vásárló katonák mindig azt mondják, ne aggódjon Kupjanszkért.

„Nem adjuk oda nekik” – eleveníti fel sommás válaszukat.

A várost átszelő Oszkil folyó túloldalán gyárépületek találhatók, amelyek vastag falai ideális védelmet nyújtanak a várost védő katonáknak a hagyományos fegyverekkel szemben. A 250 kilótól a több tonnánál is nehezebb, hidegháborúból megmaradt, repülőről ledobott bombák ellen azonban csak a legvastagabb acél- vagy betonfödémmel rendelkező föld alatti bunkerek nyújtanak védelmet. Ezt az oroszok is tudják. A percenként három-öt becsapódás hangja 10-15 kilométerre is elhallatszik a város határától. A hatalmas bombák robbanásába beleremegnek az ablaküvegek, falak. A mellkasunkban érezzük a detonáció erejét.

Drónok duruzsolása

Tatjána egyik vevője a 116. dandárban szolgál felcserként. Egy orvos vezette nagyobb egység tagjaként az a feladatuk, hogy kihozzák a sebesülteket a line zéróból. Ukrán szlengben így hívják a harcérintkezési pontot. Vezetőjük Volvóként mutatkozik be, a katonai szabályoknak megfelelően a hívónevét használva, és ezzel védve elsősorban az orosz titkosszolgálatoktól a családját és a civil személyazonosságát. Egy elhagyott házban rendezték be a főhadiszállásukat a folyó mellett. Főznek, pihennek két frontszolgálat között.

Az udvar fölött jellegzetes hang hallatszódik, a tiszta égbolton drón zümmög dolgára az orosz állások felől a város felé.

„Nás” – morogják a katonák, hogy ez az övék, de pillanatokon belül mégis mindenki a házban terem.„Tizenöt percenként elmegy itt egy” – teszi hozzá Volvo.

Hamar kiderül, minden drón az övék, minden robaj „outgoing”, vagyis a becsapódás helyett az elsülő ukrán ágyúk hangja.

A kegyes önáltatás segít elviselni a kiszámíthatatlan időközönként érkező halál szelének suhintását.