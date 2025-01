- Heti abszurd: Az oligarcha és az origo

És mind át tudjuk érezni a pedagógusok, iskolaigazgatók helyzetét, akik profin vagy kevésbé összeszedetten, de kezelték a váratlan helyzetet, irányították a kimenekítést, a szülők értesítését, a kabátok, cipők, táskák kiadását az ablakon, miközben a rendőrséggel is vonalban voltak, akik meg a belügyminisztériummal, melynek vezetője meg forródróton magával a miniszterelnökkel tartotta a kapcsolatot, mintha az egy személyben tudná megvédeni a gyermekeinket az alattomos, homályban rejtőző minden veszedelemtől.

Noha az én gyermekeim iskoláit éppen elkerülte az a furcsa levél, melyet mintha egy mesterséges intelligencia írt volna és küldött volna szét az oktatási intézmények nagyjából harmadának (de persze lehetnek mögötte rossz szándékú avagy zavart elméjű emberek, csoportok, a csínytevő kisdiákokat talán kizárhatjuk), háromgyermekes szülőként így is átéreztem azok helyzetét, akiknek hirtelen rohanni kellett az iskolába, akik nem tudták a beszedett telefonon elérni a gyereküket, akikben zsigeri félelmet keltett az eset, és most kellene még megnyugtatni a különböző mértékben traumatizálódott, elsősorban a kisebb gyerekeket.

Amióta Szabadfi Szabolcs, vagy ahogy egy ország ismeri, Szabi, a pék elindította a vállalkozását, egyre csak dagad, növekszik a birodalma. A közösségi oldalát már több mint 177 ezren követik, pékségei Budapest mellett Debrecenben, Dunaharasztin és Veresegyházon is megtalálhatók, nemrég pedig Szentendrén nyitotta meg helyben a második és az eddigi legnagyobb üzletét. Közel két évvel a korábbi beszélgetésünk után újra felkerestük a kőszegi születésű mestert, akinek a kimagasló minőség mindig is a védjegye volt, de kíváncsiak voltunk arra is, hogyan lesz valakiből ma Magyarországon sikeres vállalkozó állami támogatás nélkül.