- Legalább 52 évet tölt börtönben Axel Rudakubana, de a közvélemény a tényleges életfogytiglanit tartotta volna helyesnek

Csütörtökön a hírcsatornák elé szögezte a briteket a southporti gyermekgyilkosságok elkövetőjével szembeni ítélet kihirdetése. Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, múlt év július 29-én az északnyugat-angliai Southportban egy csuklyát viselő fiatalember behatolt egy Taylor Swift nevével fémjelzett nyári jóga és tánc klubba, majd tizenegy személyt, kilenc gyereket és két felnőttet késelt meg. Három kislány életét vesztette, de a többi sérült, különösen a tanfolyam szervezője, Leanne Lucas súlyos, máig nem enyhülő traumát szenvedett. A tragédia okozta sokkot növelte, hogy a rendőrség csak késve hozta nyilvánosságra a helyszínen elfogott merénylő, Axel Rudukubana nevét. A közösségi portálokon addigra elterjedt a tévhír, hogy egy kishajón érkezett, menekült státusza elbírálására váró illegális bevándorló lelkén szárad a felfoghatatlan szadizmussal elkövetett bűncselekmény. A találgatás nyomán az egész országban súlyos zavargásokra került sor, melyekre a frissen hatalomra került munkáspárti kormány a törvény teljes szigorával sújtott le. Olyan bűntetlen előéletű lakosok is börtönbe kerültek, akik fizikai valóságukban nem vettek részt a felfordulásokban, "csak" szóbeli uszításokra ragadtatták magukat.

A Southporthoz közeli Liverpool bűnűgyi bíróságán Julian Goose bíró által meghozott ítélet előzményeihez tartozik, hogy a 18 éves Rudakubana, aki kezdettől nem működött együtt az igazságszolgáltatással, bírósági tárgyalásának hétfőre kitűzött kezdetekor, azaz az utolsó pillanatban bűnösnek ismerte el magát az ügyben.

Ezzel legalább a három kislány családját, a túlélőket és hozzátartozóikat is megkímélte attól, hogy heteken át megrázó részleteknek legyenek fültanúi. Az ítélethirdetés napja így is drámai volt, ahogy az ügyész felidézte az eset korábban a nyilvánosság számára nem ismert körülményeit, például Rudakubanának a rendőri őrizetben tett kijelentését, "mennyire boldog a három kislány halála miatt". A tinédzsert kétszer is ki kellett vezetni a tárgyalóteremből, mert rosszullétre hivatkozva és üvöltve nehezítette a tanúvallomások elhangzását, majd megtagadta az ítélet indoklásán való részvételt, amely lehetővé tette volna az áldozatok és hozzátartozók számára, hogy lássák az elkövető reakcióját az ítélethirdetésen. Világossá vált, hogy ha rajta állt volna, a táncklubban jelen lévő mind a 26 kislányt és oktatót lemészárolta volna, de elegendő mennyiségű ricint is előkészített egy újabb támadáshoz. Tudatosan sérülékeny kislányokat és fiatal nőket célzott meg.

A bíró a ítélet ismertetésekor jelezte: Rudakubana az elkövetéskor kilenc nappal is, a 18. születésnapja előtt járt és bár nagyon későn, de beismerte bűnösségét, így legalább 52 év börtönbüntetést kell leülnie, mielőtt szabadlábra helyezésért folyamodhatna.

A bíró azt is hozzátette, hogy mennyire frusztrálja, hogy a törvény értelmében nem ítélhette tényleges életfogytiglanira, ahogy az érintettek külön kérték. Ennek ellenére az elítélt minden valószínűség szerint börtönben tölti élete hátralevő részét.

Az egyik legsúlyosabb brit gyilkossági ítélet megszületésével messze nem fejeződött be a történet, amit Sir Keir Starmer, korábban az ügyészség igazgatója "az ország történetének egyik legmegrázóbb momentumának" nevezett. Kemi Badenoch, az ellenzék vezére a törvény megváltoztatására szólított fel, hogy a bíróság több szabadságot kapjon a legsúlyosabb bűntettek elkövetőinek felelősségre vonásakor. A legkeményebb kérdésekre a Prevent terrorelhárítási szervezetnek kell válaszolnia, melynél Rudakubanát három alkalommal jelentették fel, többek között az amerikai iskolákban elkövetett lövöldözések és a 2017-es London Bridge-i terrortámadással kapcsolatos kapcsán internetes keresései miatt. Hat alkalommal került a rendőrség látókörébe: 2019 és 2022 között, amikor például megrúgta az édesapját, vagy egy konyhakéssel felszerelkezve ment iskolába. Ennek ellenére soha nem találtak ideológiai vagy büntetjog által nyújtott alapot, amiért letartóztathatták volna. Elszámolással tartozik az Amazon csomagküldő szolgálat is, mely a vonatkozó rendelkezéssel dacolva fogadta el egy fiatalkorú késrendelését. A brit kormányfő a héten "terroristák új típusának megjelenéséről, erőszakos magányos farkasokról, a társadalomból kiszorult, a világhálón radikalizálódott különcökről" beszélt. Egyúttal nyilvános vizsgálatot indított a megelőzés hibáival kapcsolatban, melynek végén új terrorelhárítási intézkedések is várhatók.