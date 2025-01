- Egy olyan nap kordonbontása miatt idézi be a rendőrség a momentumos képviselőt, amikor nem is volt kordonbontás

rendőrség;kordonbontás;Momentum;Gelencsér Ferenc;

2025-01-24 16:16:00 CET

Több momentumos országgyűlési képviselőt és aktivistát is elkezdett zaklatni a rendőrség a kordonbontások miatt, azonban most Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője egy olyan rendőrségi idézést tett közzé a közösségi oldalán, amely egy olyan nap kordonbontása miatt hívja be őt, amely napon nem is volt kordonbontás - írja szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményében a párt.

Gelencsér Ferenc a Facebookon megosztott egy levelet, amelyben a rendőrség arról tájékoztatja, hogy szabálysértési előkészítő eljárást indítanak vele szemben, mert 2023. augusztus 23-án, reggel 8:05 és 8:35 között kordont bontottak. A Momentum korábbi elnöke szerint azon túl, hogy ezt 2025 januárjában veszik elő, egy bökkenő van: az, hogy a jelzett napon nem is volt kordonbontás.

„Innen is üdvözlöm a Belügyminiszter urat. Nem csoda, hogy Ádám, Tóni, meg Barbi szabadlábon vannak, ha egy dátumot sem tud eltalálni a nyomozóhatóság” - írta Gelencsér Ferenc.