- Egyre csökken a foglalkoztatottak száma

2025-01-24 18:33:00 CET

Az elmúlt év decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 16 ezer fővel, tavaly szeptemberhez képest 50 ezerrel, 4,678 millió főre mérséklődött – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. Bár a csökkenés nem drámai, a trend beszédes, ősz óta lényegében folyamatosan csökken az alkalmazásban állók állománya.

A GDP alakulása kezd lecsapódni a foglalkoztatásban – mondta lapunknak Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Az elmúlt időszakban számos cég még inkább munkaerőtartalékolást hajtott végre, azaz a korábbi tapasztalataik alapján nem küldték el a dolgozóikat, hanem a gyenge megrendelések ellenére is megtartották őket. Ez amiatt volt, hogy amikor korábban elküldték az embereket, a konjunktúra idején jellemzően csak drágán, és ami legalább ennyire hangsúlyos, lassan lehetett újra felépíteni az állományt a szükséges szintre. Ez a munkaerőtartalékolás sem tartható fent azonban a végtelenségig a jelenlegi gazdasági környezetben, és a foglalkoztatás immár hónapok óta tartó lassú mérséklődésben ez tükröződik vissza – tette hozzá. A leginkább érintett feldolgozóiparban már hallani elbocsátásokról, ami különösen a járműipar esetében jellemző. A létszámcsökkentések különösen a német gazdasághoz erősebben kötődő, a német exportpiacra szállító vállalatok esetében jelennek meg. A gazdasági folyamatok miatt a foglalkoztatási színvonal alakulásában nem is vár változást az elemző. Ha nem is drámai ütemben, de az elkövetkező időszakban egyre alacsonyabb foglalkoztatási arányra számítunk – fogalmazott.

A KSH hozzáteszi, hogy az október–decemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek létszáma és rátája megegyezett az előző év azonos időszakában mért értékkel, előbbi 216 ezer fő, utóbbi 4,4 százalék volt. Utóbbi csökkenést jelent az előző időszakban – szeptember-november között - mért 4,7 százalékkal szemben, ami az év végi ünnepek miatti jelentkező nagyobb idény jellegű foglalkoztatási igényekkel magyarázható. A munkanélküliséggel kapcsolatban Török Zoltán kifejtette, hogy - kicsiny lépésekben - növekedésre számítanak. Lassan araszolunk majd az 5 százalék felé.