- Orbán Viktor kiakadt, szombattól csökken az üzemanyagok ára

2025-01-24 15:00:00 CET

Szombattól, 2025. január 25-től csökkenés várható a kutak nagykereskedelmi árában. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd kevesebbe – adta hírül a Holtankoljak. – Azt, hogy valójában mekkora mértékű csökkenésre számíthatunk nehéz pontosan megmondani, ugyanis péntek délelőtt a Mol csökkentett a kiskereskedelmi árakon a benzin esetében bruttó 1, a gázolaj esetében bruttó 5 forinttal, amihez a benzinkutak várhatóan igazodni fognak – tették hozzá.

Összehasonlításként közölték, hogy péntek délelőtt nem sokkal 11 óra után a 95-ös benzinnél 639 forint/liter, gázolajnál pedig literenként 657 forint volt az átlagár. A drágulás múlt szombaton a három hetes indiai túrája után Szerbiában tartózkodó Orbán Viktornak is szemet szúrt. Lapunk is beszámolt arról, hogy miniszterelnök Facebook-videójában felháborítónak, sőt vérlázítónak nevezte, ami a magyarországi benzinkutakon történik, és annak hátterében Ukrajnát és az azóta már le is köszönt amerikai adminisztrációt vélte felfedezni.

Az ügyről a Népszavának Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője is nyilatkozott, és a január 1-jei jövedéki adóemelés mellett kiemelte, hogy a hazai üzemanyagárakat a nemzetközi nyersolajkurzus, a forint árfolyama, az adók és a hazai kutak közötti verseny állapota is alakítja. Ugyanakkor azt, hogy a kormányfői videó után a nemzetgazdasági tárca kormányzati beavatkozást is emlegetett, az elemző „fenyegetésalapú árszabályozásnak” nevezte, ami nem egészséges.