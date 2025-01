- Már hat gyanúsítottja van az elmúlt évek talán legnagyobb magyar kriptocsalásának

Fővárosi Főügyészség;nyomkövető;csalás;kriptovaluta;

2025-01-25 11:14:00 CET

A korábbi négy helyett már hat gyanúsítottja van az utóbbi évek talán legnagyobb kriptocsalási ügyének – tudta meg a hvg.hu.

A portál felidézi, a még 2023 októberében elfogott, majd meggyanúsított négy személy közül három nő 9 hónapon át volt letartóztatásban, és bár tavaly nyáron elengedték őket, nyomkövetőt kell viselniük. A negyedik, férfi gyanúsított kezdettől szabadon mozoghat, ahogy az ügy két újabb terheltje is.

A nyomozást végző rendőrség a hvg.hu-nak a nyomozás érdekeire hivatkozva még a két újabb gyanúsítást sem kommentálta, a Fővárosi Főügyészség erősítette meg, hogy hat gyanúsított van,

„közülük 3 fő továbbra is a lakóhelyük közigazgatási területének elhagyását megtiltó – nyomkövetővel biztosított – bűnügyi felügyelet alatt áll, melyet a bíróság 2025. március elejéig meghosszabbított”.

A két újabb gyanúsított a portál értesülése szerint a kriptovalutás portfóliókezelésben utazó, a nyomozók szerint csaló cégcsoporttal, a Samandriel Group Kft.-vel állt munkakapcsolatban. Mint a három, nyomkövetővel figyelt nő is: P. Katalin az ügyvezető, valamint Cs. Katalin és az unokahúga, K. Panni, a segítői. Az első körben meggyanúsított T. Pál a cég tanácsadója volt, egyben a hvg.hu szerint „hírhedt politikai-üzleti kalandor”.

„Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” – ez volt a Samandrielnek szlogenje, amelynek kelenföldi, Fehérvári úti irodájának falára „A gondtalan jövő teremtője” feliratot is felfestették. Sok károsult be is dőlt a mesés, még a kriptoszektorban is irreálisnak hangzó, akár évi 110 ezer százalékos kamatnak. A Samandriel Group utoljára 2021-ben adott le mérleget, tavaly március óta pedig felszámolás alatt áll.

„Nekem 400 millió forintom kellene, hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott”

– mondta korábban a HVG-nek egy károsult. A Samandriel egy volt alkalmazottja pedig arról számolt be, 2022 őszén 2500 ügyfélből 700 már ki akarta vonni a pénzét. A károsultak szerint a céget működtető két nő, a „Katicák” fényűzően éltek, a befektetők viszont nemhogy a hozamot nem látták, legtöbbször a tőkét sem kapták vissza.