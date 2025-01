- 12 millióról 18 millió forintra emelte az Orbán-kormány az áfa szerinti alanyi adómentesség értékhatárát

áfa;adómentesség;értékhatár;Orbán-korszak;

2025-01-25 23:05:00 CET

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban már ismert ígéretének megfelelően az Orbán-kormány 2025. január 1-ig visszamenőleges hatállyal 12 millióról 18 millió forintra emelte az áfa szerinti alanyi adómentesség értékhatárát – derül ki a Magyar Közlöny szombaton megjelent friss számából.

Az Európai Unió által már 2023 nyarán jóváhagyott döntés azt jelenti, hogy az az adóalany, akinek a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból megtérített vagy megtérítendő ellenértéke 2024-ben ténylegesen, 2025-ben pedig várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 18 millió forintot, 2025. február 28-ig nyilatkozhat arról, hogy alanyi áfamentességet választ-e.

Az Orbán-kormány 5/2025. (I. 25.) jelzésű rendelete kivételt is tesz azokkal, akik a korábbi, 12 millió forintos határérték-túllépés miatt már áfakörösök lettek, a jelenlegi szabályozás szerint azonban két évig nem térhetnek vissza az alanyi adómentes körbe. Ők most akkor is választhatják az adómentességet ha még nem telt le a két év, feltéve, hogy belül vannak a 18 millió forintos értékhatáron. A döntést a kabinet az orosz-ukrán háború miatt meghirdetett veszélyhelyzettel indokolta.

Az egyelőre nem világos – feszegeti az MFor –, mit léphetnek azok, akik ezután választhatják az alanyi áfamentességet, de a korábbi értékhatár-túllépés miatt januárban már áfásan számláztak, hiszen az áfatörvény értelmében az, aki áfát tüntet fel a számlán, annak az összeget be is kell fizetnie a költségvetésbe. Megoldás az ő esetükben valószínűleg az lehet, hogy alanyi adómentesként helyesbítő számlát kell kiállítaniuk, amelyen a számla (bruttó, azaz korábban áfával együtt számított) végösszege lesz az árbevétel, a helyesbítő számlán pedig nulla forint áfa fog szerepelni.

Az alanyi adómentesség 12 millió forintos határának emelése18 millió forintra szerepelt azoknak a taxisoknak a követelései között, akik másfél hete tüntettek Budapesten.