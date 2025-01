- Túl sok a talajvíz a tervezett paksi atomblokkok munkagödrében, a magyar nukleáris hatóság nyugodt

paksi atomerőmű;építkezés;talajvíz;Országos Atomenergia Hivatal;

2025-01-25 19:50:00 CET

A paksi munkagödörben jelentős a betörő talajvíz szintje – erősítette meg lapunk információit Hadházy Ákos. A térség független parlamenti képviselője január elején a munkagödör oldalfalának esetleges elmozdulására hívta fel a figyelmet, a hivatalos szervek élénk, bár kevéssé tárgyszerű tiltakozását kiváltva. Más helyi források szerint a talajszilárdításhoz szükséges furatokból szivárog be a talajvíz - 75 ezer cölöp elhelyezése a cél, amiből tavaly novemberre 39 ezerrel végeztek. Hadházy Ákos forrásai a munkálatok feltűnő lassulásáról számoltak be. Az ellenzéki honatya, a munkálatokat ismerők, illetve a beruházó és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) ellentmondó közléseinek feloldására parlamenti képviselőként hivatalos, helyszíni tájékoztatást kér.

Míg a Paks II. Zrt. beruházási területén a tervezett 5. számú blokk alatti terület talajszilárdítása megtörtént, a 6. számú esetén a megvalósítás jelenleg is zajlik – közölték lapunkkal az ügy kapcsán az OAH-nál. (Paks2 e két új blokkból állna.) A munkagödör körüli résfalakat már kiépítették. Ezek akár 30 méterre is leérnek, míg a munkagödör legalacsonyabb pontja 23 méter mély. Az 5. blokk leendő területen jelenleg talajvízszint alatti földkiemelést végeznek. A munkagödör körüli rendszer alacsony vízáteresztő képességű. A beszivárgó víz szintje teljes mértékben ellenőrzött, aminek elvezetését külön berendezések végzik, ami így a kivitelezést nem akadályozhatja. Az ellenőrzött és minimális mennyiségű talajvíz-beszivárgás mellett az is elsődleges szempont, hogy a földkiemelés és a víztelenítés ne érintse kedvezőtlenül a jelenlegi Paksi Atomerőművet. A talajvíz – némi késéssel a Duna vízállását követő - szintjét a meglévő és a tervezett atomblokkok területén is mérik, megadott figyelmeztetési, beavatkozási és leállítási szintekkel. Ezek adataihoz az OAH is hozzáfér. Megjegyzik, hogy nukleáris biztonsági kockázatot nem elsősorban a túlzott talajvízszint-emelkedés, sokkal inkább annak csökkenése jelent. De még ennek eddigi legalacsonyabb értéke sem érte el a figyelmeztetési szintet. A rézsűfal kapcsán az elmúlt napok során sem történt beavatkozást igénylő változás - írták. (Az OAH mégoly szakszerű válasza kérésünk ellenére nem tartalmazott a munkagödör jelenlegi talajvízszintjére, illetve annak figyelmeztetési-beavatkozási-leállítási szintjére vonatkozó, közérthető számértékeket.) Kapcsolódó megkeresésünkre a Paks II Zrt.-től lapzártánkig nem érkezett válasz.

Az esetleges túlzott talajvíz-beszivárgás nem nukleáris biztonsági, hanem mélyépítési probléma – vélekedett lapunk megkeresésére Perger András, a Greenpeace klíma- és energiakampány-felelőse. Ilyenkor a fokozott szivattyúzás a kivitelezők feladata, ami lassíthatja az előrehaladást és növelheti a költségeket – tette hozzá. A Paksi Atomerőmű tőszomszédságában zajló munkálatok elsősorban a jelenlegi atomblokkok védelme kapcsán igényelnek kiemelt figyelmet; emiatt is vált szükségessé a két terület közé eredetileg nem tervezett résfal-rendszer kiépítése – hangsúlyozta a környezetvédő szervezet szakértője. Ily formán voltaképp a jelenlegi nukleáris blokkokat védik attól, hogy alóla az építkezés miatt elszivárogjon az ott feltétlen szükséges talajvíz. Bármely épülethez hasonlóan az atomblokkok is természetszerűleg „mozognak”, amit a tervezés és üzemeltetés során figyelembe kell venni – hangsúlyozta Perger András.