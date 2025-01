- Lószar a manézsban

Orbán Viktor;magyar gazdaságpolitika;

2025-01-27 06:00:00 CET

Orbán Balázs miniszterelnökségi defetista közléséből tudjuk, hogy Orbán Viktor azért nem tudott/akart részt venni Donald Trump elnöki beiktatásán, mert egy „magasabb prioritású eseményen” értékelte a magyar EU-elnökséget. Valóban. Sokkal magasabb prioritású helyet, mint a budai Várban felhúzott királyi lovarda, nehezebb találni Budapesten, talán csak a Mol-torony teteje. A téma, a program és a résztvevők sora is lenyűgöző volt. A helyszín meg különösen: ahol száz éve Horthy istállószolgái gyűjtögették a lószart, a most fideszes potentátok kapkodták el a magasröptű gondolatokat.

Azt mondta a fő szónok mint gazdaságpolitikai guru, hogy repülőrajtot vett a gazdaság. Így januárban, már múlt időben. Náluk ez nem pofára esés, hanem ilyen a repülőrajt. Amíg Orbán Indiában múlatta a vészhelyzeti kormányzás lassan pörgő napjait, addig egy dolog vett repülőrajtot idehaza: az infláció.

Az Eurostat adatai szerint a decemberben mért árindex már (megint) a második legmagasabb volt az EU-ban. És csak januárban emelték az adókat. Na ebből lesz a repülőrajt!

Olyat is mondott ez a drága ember, hogy „nálunk fizetik a családok egész Európában a legalacsonyabb rezsiárakat, az inflációt letörtük, olyannyira, hogy tavaly reálnyugdíj-emelésre is képesek voltunk”. Meg aszonta, hogy „a családi adókedvezményt megduplázta a kormány, a költségvetési hiány csökken, az államadósság pedig nem nő”. No ezek az állítások nem igazak (nagyon finoman fogalmazva), hanem bullshit, magyarán lószar. Hely hiányában most nem térnék ki az állítások cáfolatára, de javasolnék egy beszélgetést Nagy Mártonnal!

A közismert indiai bölcselet szerint szarból nem lehet várat építeni, de biztosak lehetünk, hogy gazdaságpolitikát sem. Nagyon sokan tartanak attól, hogy a következő másfél évben az elmúlt 30 év legdurvább választási kampányát kapjuk a nyakunkba. Javaslom, szakítsunk a magyar pesszimizmussal, tegyük fel a rózsaszín szemüveget, és szuggeráljuk magunkba – szórakoztató 16 hónap elé nézünk!