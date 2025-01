- Egy Dohány utcai hentesbolt teljes kínálata kifogott az elképesztő evéseiről nevezetes dél-koreai influenszeren

Budapest;evés;hentes;influenszer;

2025-01-27 17:18:00 CET

Budapesten van Cujang, a dél-koreai mokpang-influenszer, akinek itteni ténykedésére azt követően kapta fel a fejét a magyar sajtó is, hogy a híres-neves rákospalotai Pléh Csárdában egy ültő helyében felfalt két óriási rántott húst és két nagy tál pacalpörköltet. Azóta több állomáson is folytatta túráját, benyomott például tíz hamburgert a Nyugati téri Mekiben, felfalt 3 kiló steaket a pesti rakparton, a Sir Lancelot lovagi étteremben pedig egy hatfős hústálat pusztított el egymaga a nagyjából 44 kilós lány.

A 11 millió feliratkozóval rendelkező zaba-influenszer most egy hentespult komplett kínálatát kérte ki a Dohány utcában, itt azonban akkorára sikerült a rendelés, hogy az még rajta is kifogott, és az étel egy részét el kellett csomagolnia.K apott hurkát és kolbászt, fasírtot, szalonnát, grillcsirkét, sült- és rántott húsokat. A szalonnát bőrével együtt elpusztította, közben majonézbe tunkolta, hogy ne legyen olyan sós, közben pedig a 444 szemléje szerint megállapította, hogy látja a hasonlóságot az Ázsiában is népszerű, sertéshasból készült ételekkel. Ízlett neki a véres hurka is.

A környékbeli vendégek természetesen ezúttal is döbbenettel figyelték az akciót, amint a nádszálvékony dél-koreai lány belapátolja az elé tett hatalmas mennyiséget. Már amennyit meg tudott enni, ezúttal ugyanis nem sikerült mindent elpusztítania. A szószok mellett köretként beérte fehér kenyérrel és némi zsemlével.

Cujang túrája nem áll meg itt, legközelebbi videójában az előzetes szerint Nagyvásárcsarnok kínálatát fogja fölenni. Lesz halálszlé, töltött káposzta és sült csirkecomb is. Mindemellett viszont érdemes megjegyezni, hogy az influenszer példáját finoman szólva nem érdemes követni. Annak, hogy ekkora zabálásoktól ne legyen könnyebb valakit átugrani, mint megkerülni, nagy ára van: az ételnek ugyanis gyors ütemben távoznia kell a szervezetből, azaz vagy hashajtózással vagy önhánytatással lehet elérni az ilyesmit, bár a hvg.hu szerint van olyan, aki intenzív edzésprogrammal magyarázza a rendkívül gyors anyagcseréjét. Ami viszont egészen biztos, hogy nagyon nem egészséges életmód az ilyesmi, elképesztő teher alá kerül ugyanis az emésztőrendszer, cukorbetegség és szív-érrendszeri betegségek állhatnak elő.