- Tíz területre fókuszál a Pedagógusok Szakszervezetének az a javaslata, amely az MI oktatásban történő alkalmazásának elveiről szól

oktatás;mesterséges intelligencia;

2025-01-28 05:15:00 CET

Több mint 30 pontból álló szakpolitikai javaslatot dolgozott ki a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a mesterséges intelligencia, vagyis az MI oktatásban történő alkalmazásának elveiről és szabályozásáról. Felhívták a figyelmet a mesterséges intelligencia “kettős természetére” is: az MI-alapú technológiák számos lehetőséget biztosítanak az oktatás fejlesztésére, de megfelelő szabályozás híján rengeteg kockázatot is rejtenek.

A lapunkhoz is eljuttatott javaslatban tíz területre fókuszálva foglalták össze a PSZ által szükségesnek tartott lépéseket. Ezek között szerepel az MI hatása a pedagógiára, a tanárok munkakörülményeire, a diákok életére és tanulmányaira, a szabályozási keretek megerősítése, az etikus használat, valamint a digitális oktatási technológiákat, eszközöket fejlesztő cégek szerepének vizsgálata.

Az érdekvédelmi szervezet szerint a kormányzatnak egyebek mellett meg kell vizsgálnia, az MI-nek milyen hatása van az oktatásban dolgozók foglalkoztatására, adatvédelmi biztonságukra, szakmai autonómiájukra. Kiemelten kell kezelni a tanulók biztonságát és egészséges fejlődését, emellett foglalkozni kell a szellemi tulajdonjogi kérdésekkel is. A PSZ úgy látja, az MI megjelenése az oktatásban a tanári szerep változására is hatással lehet, az MI-technológiák alkalmazását pedig a Nemzeti alaptantervbe is be kell építeni, ügyelve az etikus használatra.

Totyik Tamás PSZ-elnök lapunknak azt mondta, az MI-technológián alapuló szoftverek, eszközök segítséget jelenthetnek például az értékelési folyamatokban, a kompetenciafejlesztésben, az egyéni tanulási utak kidolgozásában. Mindenképp szabályozni kell – folytatta az érdekvédő –, hogy ezek milyen keretek között alkalmazhatóak, valamint azt is szem előtt kell tartani, minden esetben “az emberé legyen az utolsó szó, ne pedig a gépé”.

A PSZ elnöke emlékeztetett: a kormánynak idén kell felülvizsgálnia a Nemzeti alaptantervet, így itt a lehetőség, hogy ezekkel a kérdésekkel is foglalkozzon. Elmondta azt is, több országban - például Kínában, Dél-Korában, Indiában - egy ideje tantervi szinten is foglalkoznak a mesterséges intelligenciával, de már Lengyelországban is van ilyen törekvés.