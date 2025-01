- Márki-Zay Péter is Indiába utazik

Márki-Zay Péterrel ellentétben Orbán Viktor annak idején elfelejtett beszámolni arról, hogy Indiába utazik, sőt, repülőrajtot emlegetett 2025-re, a magyar gazdaság súlyos állapotára reagálva. Akkor még nem sejtette senki, hogy a repülőrajtot esetleg szó szerint érthette a miniszterelnök, tekintve, hogy az új év beköszöntöttével már repülőre is pattant, hogy a dél-ázsiai országba utazzon. Mindezt a magyar nyilvánosság csak az indiai sajtónak köszönhetően tudta meg, amely nagy érdeklődéssel figyelte a magyar kormányfő utazását.

Az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje azt is mondta ugyanakkor, hogy Orbán Viktornak igaza volt, amikor azt mondta, hogy „India nem luxusutazás”. A polgármester elárulta, Delhiben és a környékén fognak szétnézni, két hét múlva indulnak, és négy hetet töltenek el Indiában. A hétgyermekes városvezető egyik kislányát viszi magával az utazásra.

„Én is utazom Indiába. Egy mentségem van csak, hogy amikor Orbán Viktor lebukott, azt hazudta, hogy a meló nem állhat meg, miközben elutazott a családjával nyaralni vagy gyógyulni Indiába, nos, akkor már megvolt a repülőjegyem. Tudom igazolni, hogy nem Orbánt másolom” - fogalmazott.

Megtartotta szokásos online beszámolóját Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Itt szúrta ki a Telex a nagy bejelentést, miszerint Orbán Viktor után ő is Indiába utazik néhány hét múlva, de leszögezte, hogy nem a miniszterelnök adta erre a motivációt neki.

