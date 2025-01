- „Nem az a baj, hogy Orbán Viktor hosszabb időre szabadságra ment, hanem az, hogy megint ment a hazudozás, a sunnyogás”

India;Orbán Viktor;utazás;luxusút;Szentpéteri Nagy Richard;ájurvédikus gyógyászat;

2025-01-06 18:00:00 CET

- Nem az a baj, hogy Orbán hosszabb időre szabadságra ment, hiszen az év eleje a politikában jellemzően uborkaszezon, ráadásul a miniszterelnök mondhatná, hogy lezárták az EU elnökségi ciklust, ami fokozott munkát igényelt. Az a baj, hogy megint ment a hazudozás, a sunnyogás, a titkolózás – mondta lapunknak Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. – Persze már az év végi, (a lázas munkáról szóló) Facebook-poszt is egy nagy kamu volt, a szokásos semmitmondó propaganda, mely az indiai utazás hírére még nevetségesebbé vált.

Az elemző arra reagált, hogy újabb fotó került elő a feleségével és két lányával Indiában, a délnyugati Kerala tartományban vakációzó Orbán Viktor miniszterelnökről: a Gulyáságyú Média vette észre egy helyi minitaxi-vállalkozó Facebook-oldalán a fényképet, melyen a magyar kormányfő a vállalkozás sofőrjeinek gyűrűjében látható. A minitaxi-cégtulajdonos beszámolója szerint Orbán Viktorék megtekintették a régió látnivalóit, egyúttal megerősítette Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő korábbi értesülését, mely szerint miniszterelnök és családja az ötcsillagos Fragrant Nature Hotelben szállt meg.

Ahogy azt a Népszava is megírta, Orbán Viktor indiai útjáról elsőként Hadházy számolt be, aki a dél-indiai Manorama Online alapján állította, hogy a miniszterelnök és famíliája a keralai Kocsínba utazott. A lap fotóján a hagyományos indiai gyógyászat, az arujvéda orvoslás egyik kiemelkedő művelője, a budapesti és albertirsai központ vezetője, Krisna Kumar is látható volt. A HVG arról írt, hogy Kumar cégében, a Brahmayurveda Center Kft.-ben 49 százalékos kisebbségi társtulajdonos Gattyán György pornómilliárdos érdekeltsége, a Luxemburgban bejegyzett Docler Holding, így felmerült, hogy a kormányfő valamilyen egészségügyi kezelésen, tisztító kúrán is részt vehet. Az ellenzéki képviselő megjegyezte, Orbán útja egy újabb szemléletes példa a propaganda és a valóság különbözőségére, hiszen a miniszterelnök december 28-án még arról posztolt Facebook-oldalán, hogy ugyan az év véget ér, de „a meló soha nem érhet véget”, majd ezek után titokban elutazott a családi vakációra.

Felvetésünkre, hogy egy egyszerű bejelentéssel, mely szerint a kormányfő kivette néhány hét szabadságot és elutazott, elejét lehetett volna venni a mostani helyzetnek, az elemző egyetértett, ám megjegyezte: a rendszer lényege a hazudozás, a titkolózás. Ráadásul nem lehet tudni, miért oda utazott Orbán, s mi az indiai út valódi célja.

- Mit keres egy magát kereszténynek mondó politikus, és pláne nála is vallásosabb felesége egy „pogány” tisztítókúrán?

– vetette fel Szentpéteri Nagy Richard. – Nem mellékesen egy ilyen kúrával kapcsolatba hozható utazás erősen rombolja az eddig lefestett, az orosz propagandában megjelenő Putyinhoz hasonlatos orbáni képet: a táborral eddig a férfias, erős politikust láttatták. Ha kiderül, hogy mégsem az, erősen illúzióromboló lehet, hiszen nem passzol az eddig sulykolt imázshoz. És bizony a közelmúlt fotói alapján azért látszott, Orbán nincs a legjobb formában.

A kormányfő eltitkolni akart indiai útja persze aktivizálta az ellenzéket. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint pofátlanság és átverés, hogy a vagyonnyilatkozata alapján megtakarításokkal nem rendelkező miniszterelnök sokmilliós luxusutazásra ment a családjával, főként, hogy akkor „lépett le titokban”, amikor „szétesnek a közszolgáltatások és nem működik az állam”. Magyar azt is felvetette, nem lehet tudni, ki helyettesíti távollétében Orbánt?

- Azért nincs nevesítve senki, mert Orbánt nem lehet helyettesíteni

– mondta erről lapunknak Szentpéteri Nagy Richard. – Ő még Indiából is diszponál minden és mindenki felett. Kit lehetne megnevezni? Semjént? Lázárt? A már említett orbáni imázsba ez nem fér bele. Mert ha kiderülne, hogy néhány hétre pótolható, akkor felmerülhetne: hosszabb időre miért nem?

„A történelem ismétli önmagát. Egykor Medgyessy Péter, most Orbán Viktor próbálta eltitkolni téli luxusnyaralását”, utalt az egykori szocialista kormányfő 2003-as, kubai vakációjára a Tisza elnöke, aki szerint azért komoly különbség, hogy Medgyessy soha nem tagadta, hogy gazdag, Orbán viszont rendre azt állítja, nincs megtakarítása. Az egykori miniszterelnök saját pénzéből fedezte egyhetes kubai útját, Orbánéról viszont nem tudni, ki finanszírozta a több tucat biztonsági ember és a családtagok utaztatását, elszállásolását, kiadásait? Ráadásul 2003-ban nem volt háború a szomszédban és rendkívüli jogrendet sem vezetett be az akkori kormány, nem volt megélhetési válság az országban és működtek az alapvető közszolgáltatások. Magyar emlékeztetett rá, hogy Medgyessy útjával kapcsolatban annak idején a Fidesz magyarázatot várt, mikor és milyen céllal utazott Kubába, mikor érkezik haza, „miért kellett az utazást eltitkolni”, illetve magánpénzből vagy közpénzből finanszírozta üdülését? A Tisza elnöke emellett felemlegette, hogy a Fidesz elnöke 2008-ban a jelenlegi állapotokhoz hasonló gazdasági és morális válságban előrehozott választásokat követelt, de Gyurcsány Ferenc „foggal-körömmel ragaszkodott a hatalomhoz”, mára viszont Orbán lett Gyurcsány.

- Az ellenzék ügyesen a kormány ellen fordította, hogy a kormányfő háborús veszélyhelyzetben tűnt el vakációzni

– jelentette ki Szentpéteri Nagy Richard. – A Fidesz két és fél éve nap, mint nap erre hivatkozik, s erre tessék: vagy olyan felelőtlen a kormányfő, hogy valós veszélyhelyzetben magára hagyja az országot, vagy nyugodtan nyaralgathat, hiszen nincs is veszélyhelyzet, az csak egy hazug propagandatermék. Ez tényleg komoly ziccer, amivel most tematizálni lehet a mindennapokat. Más kérdés, hogy nem tudni, hosszú távon mennyire lehet ebbe kapaszkodni. A mostani helyzet ugyanis kellemetlen Orbánnak, a kormánynak és a Fidesznek, ám nehéz elképzelni, hogy egy ilyen eset komoly sebet ejt rajtuk. Nagyjából február elejére derülhet ki Szentpéteri Nagy Richard szerint, hogy milyen hatással járt, hiszen addigra Orbán hazatér, és akár el is takaríthatja a romokat. Ami megmaradhat, hogy nem először fordul elő: a hatalom össze-vissza hazudozik, és külföldről összeszedett hírmorzsákból szinte véletlenül derül ki az igazság. Vagyis az, hogy a szorgalmasan dolgozó politikus valójában önfeledten pihenget. Ilyen volt Szijjártó Péter emlékezetes jachtozása is, miközben azt sugallta, a minisztériumi szobájában húzza az igát.

Persze Szentpéteri szerint az átlag Fidesz-szavazót ilyen dolgok nem ingatják meg, ám az átfogó hazai kontextusba helyezve a történteket újabb bizonyítékát kapjuk, hogy bizony dülöngél a rendszer. Ami nem azt jelenti, hogy innen egyenes út vezet a választási vereséghez, sőt, a hatalom olyan alappal és forrásokkal rendelkezik, hogy simán meg is nyerheti a következő voksolást, ám egyre több helyen látszanak repedések. Ezeket ugyan be lehet foltozni, de az eróziót nem tudják megállítani – vélte az elemző.