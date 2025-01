- Egy hallei hétvége

Németország;Donald Trump;AfD;

2025-01-30 06:00:00 CET

Halléban tartotta a múlt hétvégén kampánynyitó rendezvényét 4500 résztvevővel az Alternatíva Németországért (AfD) párt , négy héttel a február 23-án esedékes előrehozott parlamenti választások előtt. A rendezvényen mondott beszédében Alice Weidel, a párt társelnöke és kancellárjelöltje bírálta a jelenlegi migrációs, gazdaság- és energiapolitikát. A konzervatív Kereszténydemokrata Uniót (CDU) megszólítva – amelynek kancellárjelöltje, Friedrich Merz korábban közölte, hogy győzelme esetén nem kíván koalícióra lépni az AfD-vel – kijelentette: Kedves CDU, romboljátok le az antidemokratikus tűzfalakat. A szavazók kék-fekete (CDU/CSU-AfD) koalíciót akarnak a Német Szövetségi Köztársaságban.

A közvélemény-kutatások szerint a CDU/CSU 30 százalékkal az első helyen áll, az AfD a második 20 százalékkal.

A gyűlésen videókapcsolat segítségével beszédet mondott és támogatásáról biztosította az AfD kancellárjelöltjét Elon Musk amerikai multimilliárdos, Donald Trump amerikai elnök tanácsadója és Herbert Kickl, az őszi ausztriai parlamenti választáson győztes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője is. Oké, hogy büszkék arra, hogy németek. Küzdjenek Németország fényes jövőjéért – jelentette ki Elon Musk, és hozzátette, hogy a gyermekeknek nem kell bűntudatot érezniük a szüleik bűneiért – mondta. Musk ismételten a támogatásáról biztosította a pártot, amely szerinte „a legjobb remény Németország számára.” Dicsérte a „többezer éves német nemzetet.” Már Julius Caesar római császárra is nagy hatással volt a germán törzsek harckészsége – mondta. Musk szerint a jelenlegi német kormány „agresszíven elnyomja a szólásszabadságot.” Az AfD-nek tehát „harcolnia, harcolnia, harcolnia kell”, egyebek mellett „Németország nagyobb önrendelkezéséért, az európai országokért és kevesebb Brüsszelért.” Weidel köszönetet mondott Musknak, és a legjobbakat kívánta a Donald Trump elnök vezette Egyesült Államoknak. A kampánynyitó rendezvénnyel egy időben Berlinben és más német városokban is tüntettek az AfD ellen.

Sokkal óvatosabban kellene bánnunk a történelemmel, mielőtt megfogadnánk Mr. Musk tanácsát, mit kellene – szerinte – komolyan venni a német történelemből. Addig is hadd jegyezzük meg, talán mégsem voltak teljesen feleslegesek a német újraegyesítéskor elhangzott brit kételkedések, amelyek lelkük a nem is legmélyén a pokolba kívánták az egyesült Németországot. Csaknem negyven évig rendben ment minden, Németország az EU élállama lett , példás szembenézéssel saját a múltjával. Azzal a bizonyos történelemmel, amelyről most Mr. Trump és jobbkeze, Mr. Musk most oly könnyű szivvel lemond.

Közben kiszivárgott, a Donald Trump és Mette Frederiksen dán miniszterelnök között lezajlott telefonbeszélgetés új megvilágításba helyezi az Egyesült Államok Grönland iránti érdeklődését: magas rangú európai tisztviselők beszámolói szerint az amerikai elnök agresszív hangnemben ragaszkodott ahhoz, hogy komolyan gondolja a sziget átvételét.

Trump az első hetén feje tetejére állította a világot, miután egész pályás letámadásba kezdett Kanada, Panama és Grönland ellen.

A demokrácia mind nagyobb bajban van, leginkább a saját tanácstalansága, tehetetlensége miatt.