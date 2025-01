- Orbán Viktor grúz barátja is üzletet kötött mini-Dubaj arab befektetőjével

Grúzia;Rákosrendező;mini-Dubaj;maxi-Dubaj;

2025-01-28 16:07:00 CET

Miközben a grúz parlament elnökét, Salva Papuasvilit Orbán Viktor és Kövér László házelnök fogadta a Karmelitában, Irakli Kobakhidze miniszterelnök memorandumot írt alá Abu-Dzabiban egy 6 milliárd dolláros grúziai befektetésről - írja a hvg360.

A választási csalással vádolt grúz kormányfő a helyi állami médiában azt közölte, hogy a 6 milliárd dolláros - átszámítva mintegy 2400 milliárd forintos - befektetés egy multifunkcionális fejlesztési projektbe folyna be, ennek célja az infrastruktúra fejlesztése Tbilisziben és két másik grúz városban, Batumiban és Gonióban. A megállapodás alkalmából szimbolikusan ki is vetítették a grúz zászlót a dubaji Burdzs Kalifára.

A megállapodásban ugyanaz az arab befektető, Mohamed Alabbar érdekelt, aki a maxi-Dubaj-projektet is viszi Rákosrendezőn, és amely Belgrádban is hasonlót valósít meg, s nem mellesleg az ő produktuma a Burdzs Kalifa is.

A hvg360 megjegyzi, szembetűnő, hogy mind az Orbán-kormány, mind a szerb, mind a grúz kormány szoros barátságban van Vlagyimir Putyin Oroszországával. Mohamed Alabbar ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel is együttműködik - ezen a szálon merült fel nemrég, hogy akár Trump-torony is épülhet a Hősök tere mögé, a Rákosrendezőre.