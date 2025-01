- Szijjártó Péter: Új területekre is kiterjeszti az együttműködést a kormány az Arab Emírségekkel

Szijjártó Péter;Abu-Dzabi;mini-Dubaj;maxi-Dubaj;

2025-01-28 15:36:00 CET

Magyarország és az Egyesült Arab Emirátusok együttműködése nagy áttörés előtt áll. Megszületett minden szükséges megállapodás annak érdekében, hogy Rákosrendező lepusztult területén egy rendkívül modern, új budapesti városrész jöjjön létre. Az ehhez szükséges megállapodások már rendben vannak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videós bejelentkezésében.

A tárcavezető szerint ezért már új területekre is ki tudják terjeszteni az együttműködést, ezekről is tárgyalni fog Orbán Vitkor Abu-Dzabiban ma és holnap. A védelmi ipar területén Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fog aláírni egy megállapodás az emirátusokkal, Szijjártó szerint azért, mert az emirátusok nagyon innovatív ezen a téren. Az élelmiszeripar terén is lesz együttműködés, ezzel összefüggésben a miniszter azt említette, hogy Magyarország már az egyik elsőszámú sajtexportőr Európában. A tárcavezető szerint a digitális fejlesztések is komoly perspektívát kínálnak, 16 magyar vállalat együttműködésével egy digitális klaszter jött létre.

Stratégiai együttműködést építenek az energetika terén is, a Mol és az MVM is stratégiai egyeztetéseket kezdett az arab partnerekkel Emirátusokban, részben megújuló, részben a fosszilis energia területén - ismertette Szijjártó Péter. „Az áttörés tehát itt van karnyújtásnyira, és a következő másfél nap tárgyalásai reményeim szerint meg is fogják hozni a sikert ezen a területen” - értékelte a fejleményeket.

A tárcavezető arra nem reflektált, hogy Budapest élni kíván az elővásárlási jogával annak érdekében, hogy jelen körülmények közt a rákosdubaji projekt ne valósuljon meg. Az üzlet ugyanis az ellenzék szerint nem éri meg, Magyarország jóval áron alul adta el a területet, ráadásul azzal sem értenek egyet, hogy betontömbök és felhőkarcolók épüljenek a területen parkok és olcsó lakások helyett.