- Féltitkos kormányhatározat, fakivágási tervek: nagy a ködösítés az Óbudai Egyetem campusfejlesztése körül

2025-01-29 07:36:00 CET

Nem nyilvános, azaz „féltitkos” kormányhatározatban jelölte ki az Orbán-kabinet az Óbudai Egyetem új campusának helyét – tudtuk meg. A kétezres sorszámú kormányhatározatok olyan dokumentumok, amelyek nem tartalmaznak minősített adatokat, de nem is tartoznak a teljesen nyilvános ezres sorszámot viselő kormánydöntések közé. Ilyen „szürke zónás” kormánydöntéssel adott zöld utat az Óbudai Egyetem fejlesztési terveinek az Orbán-kormány még 2021-ben, ami azért is furcsa, mert ugyanabban az évben hoztak egy teljesen nyilvános határozatot is a campusberuházásról, amelynek felelőse az akkor még létező Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) volt.

Az előkészítésre és a tervezésre 2021-2024 között 11,4 milliárd forintot irányoztak elő.

Az egyetem még abban az évben kiírt egy közbeszerzést az előkészítő mérnöki tevékenységekre, amelyet az Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. nyert meg. Az állami beruházások környékén gyakran feltűnő cég 1,47 milliárd forintért vállalta a legfeljebb nettó 99.500 négyzetméteres épületegyüttes megvalósításához szükséges műszaki, mérnöki feladatok elvégzését, költségkalkuláció, valamint a közlekedési és az üzemeltetési koncepció elkészítését, a tervpályázat lebonyolítását. A szerződést 2022 elején írták alá.

Csakhogy a „2455/2021. számú határozatban megjelölt ingatlanok megszerzése meghiúsult. A projekt folytatása érdekében a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány 2022. december 21-én megvásárolta a Budapest, Szentendrei út 23113/10 helyrajzi számú ingatlant” – olvasható az Óbuda-Újlak Zrt. szerződésmódosításáról szóló, tavaly novemberi közbeszerzési hirdetményben. A féltitkos határozatban megjelölt ingatlanok helyett ugyanis az újonnan megszerzett telekre vonatkozóan kell elvégezni a korábban vállalt feladatokat. A módosított szerződés ára 1,732 milliárdra ugrott, mivel a korábbi munkák mellé többek között környezetvédelmi, bontási és ökológiai auditot is kell készíteni. Változtatott a projektgazda is, az időközben felszámolt BFK-tól a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz került a beruházás. Az új munkákra is a tárca kért ajánlatot, a szerződést 2024. november 5-én módosították.

Furcsa módon a tíz nappal később megjelent Óbuda újságban Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora ennek ellentmondva azt állította, hogy az új egyetemi épületegyüttes helyszínét egyelőre keresik, egy dolog azonban egészen biztos, hogy az nem a Római Camping területe lesz, amely azon túl, hogy többszörös védettség alatt állt, egyéb szempontból – méret, elhelyezkedés – „nem felel meg az elvárt feltételeknek”. Ezzel megegyező tartalmú tájékoztatást adtak az őt és az egyetemi alapítvány kuratóriumának elnökét, Cser-Palkovics Andrást felkereső Szabó Tímeának, aki a III. kerület országgyűlési képviselője. Holott a hirdetményben közöltek szerint „a beruházás helyszínének változását követően felső vezetői döntés született a projekt előkészítésének folytatásáról.” Vagyis eldőlt, hogy hol épül a campus.

A hirdetményben megjelölt helyrajzi számú, Szentendrei út melletti ingatlan pedig nem más, mint az egykori Római Camping területe. Kérdéseinkkel megkerestük az Óbudai Egyetem rektorát, a többi között arra vártunk válaszokat, hogy ha nem a kormányhatározatban megjelölt egyetemi campus épül az adott ingatlanon, akkor miért a campus megvalósítására elkülönített projekt-keretből fizetik az előkészítés és a tervezés költségét? Elképzelhető-e, hogy a sorozatos tagadás ellenére mégis a Római Strandfürdő melletti többszörös védelmet élvező területen valósul meg a beruházás?

Sem a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány, sem az Óbudai Egyetem nem tervez semmilyen beruházást, fakivágást a Római Camping területén, erre soha semmilyen engedélyt nem kért, így nem is kapott. A cél az, hogy szabadidős, sportcélú terep jöjjön létre

– válaszolta a Népszava kérdéseire Cser-Palkovics András, a kuratórium elnöke.

Válaszokat vár Szabó Tímea is, aki a rektortól és Lázár Jánostól többek között azt is megkérdezte, hogy kit takar ez a „felső vezető” kitétel a hirdetményben, ki döntött a projekt folytatásáról? A párbeszédes politikus szerint ebből a szerződésmódosításból nagyon úgy tűnik, hogy az érintettek továbbra sem mondanak igazat a Római Camping területével kapcsolatos tervekben, de legjobb indulattal is titkolóznak. Ahogy a Népszavának fogalmazott: „addig megyek előre, amíg megnyugtató választ nem kapok arra, hogy a háromszorosan védett zöld területet nem dózerolják le, és nem kapunk a nyakunkba valami oda nem illő betonmonstrumot vagy lakóparkot”. Szabó Tímea, az egyetemfejlesztést ugyan támogatja, de csak akkor, ha nem jár természetpusztítással. „Az óbudaiak egyöntetűen elutasítják, hogy a kemping területén campus, lakópark vagy más fideszes ingatlanspekuláció valósuljon meg” – tette hozzá.

Félelmét az is táplálja, hogy frissen készült fakataszter szerint az egykori Római Camping 8,5 hektáros területén álló 567 darab fából 155 darabot kivágnának ki. A területre a fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal kiemelt ügyekkel foglalkozó osztálya már több – bontási, kerítésépítési és kábelfektetési építési – engedélyt kiadott. Az állami költségvetésben tervezett beruházások között szerepel az egyetemi campus.