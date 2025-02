- Szexi kismamákról vár fotókat Novák Előd, titokban is lehet küldeni képet a hozzátartozókról

Novák Előd;kismamák;szépségverseny;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-01-29 15:15:00 CET

Kedvcsináló kismama-szépségversenyt hirdetek fényképpályázaton. A gyermek áldás címmel, az egy évi jövedelmem felajánlásából és exkluzív díjakkal - jelentette be Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a Facebookon.

Az akciót a politikus azzal indokolta, hogy soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly, miközben az abortusz a vezető halálok, „sőt, már újszülöttek megölését is törvényesítené az abortuszlobbi”. A pályázat célja az anyaság megbecsülése, a várandósság szépségének bemutatása. Szerinte a kismamafotózás még nem olyan elterjedt, mint amennyire a kismamák megérdemelnék.

A győztesek jutalmat is kapnak: az első helyezett 300 ezer forintos pénzjutalom mellett családjával eltölthet egy hétvégét félpanziós ellátással a Kolping Hotel jóvoltából, „hazánk legcsaládbarátabb szállodájában és élményrészlegeiben”. A második helyezett 200 ezer forintot és a makói Hagymatikum élmény- és gyógyfürdőnek köszönhetően egynapos családi belépőt kap korlátlan fogyasztással, a harmadiknak pedig 100 ezer forint mellett az Ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus Öko Élménypark ad családi belépőt.

A pályázati felhívásnak van egy elég bizarr részlete is: Novák Előd közlése szerint ugyanis hozzátartozóról titokban is nyújtható be fénykép, a poszt alapján a zsűri akkor szól erről az érintettnek, ha az illető díjat nyer. A fényképpályázatra várandós nők fotói küldhetők (akár évekkel korábbiak is), de látszódhat más személy is rajta, főként családtagok.

A zsűri 12 tagú, hat pár alkotja, akik a Magyar Életért díj kitüntetettjei és összesen nem kevesebb, mint 39 gyerekük van:

Haraszti Gáborné és férje, 10 gyerekes szülők, gyermekeik a Fölszállott a páva 2015-ös gyerekkiadásának győztesei,

Téglásy Imre „abortusztúlélő” és életvédő, az Anya-Ország Alapítvány alapítója és felesége, akivel 7 közös gyermekük van,

Nagy Sándor ásotthalmi mezőőrség-tag és felesége, 8 gyermekes szülők,

Csókay András idegsebész és felesége, 5 gyermekes szülők,

Pécsi Rita neveléskutató, felsőoktatási szakértő és férje, 4 gyermekes szülők,

és végül, de nem utolsó sorban Simó József, a Wass Albert fiai által létrehozott Czegei Wass Alapítvány elnöke és felesége, akivel 5 gyermekes családja van.

A fényképeket február 17-éig várják a [email protected] címre, azt azonban, hogy a pályázat után Novák Elődnek pontosan mik a tervei a kismamafotókkal, nem részletezte.