Botrányba fulladt a magyar szépségverseny

Káosz lett a szépségverseny vége, amit a Magyar Világtalálkozó keretében szerveztek. Késett a kezdés, majd csúszott az egész program, több zsűritag és a szponzor is eltűnt, ráadásul az öltöztetéssel és a versenyzők kiválasztásával is akadtak problémák - számolt be a rendezvény részleteiről a Bors.