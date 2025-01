- Legkevesebb 12 ember meghalt és sokan megsérültek, amikor tömegpánik tört ki Indiában a legnagyobb hindu fesztiválon

Többen életüket vesztették és sokan megsérültek Észak-Indiában a Maha Kumbh mela hindu zarándoklatra összegyűlt több milliós tömegben, miután a hívők között tülekedés tört ki – közölték szerdán a helyi hatóságok.

A BBC szemtanúk beszámolói és egészségügyi források alapján azt írja, legkevesebb 12 ember halt meg. Egy helyi tisztviselő korábban azt közölte, hét ember vesztette életét, és tucatnyian megsérültek a fesztiválon kitört tömegpánikban.

A hathetes hindu fesztiválra érkezett több tízmillió hívő szerdán hajnalban Prajagradzsban a három szent folyó – a Gangesz, a Dzsamúna és a Szaraszvati – találkozásánál akart megmártózni, amikor az összezsúfolódott emberek között tisztázatlan okok miatt kitört a tömegpánik. A rend helyreállítására a hatóságok a gyors reagálású különleges egységet (RAF) is bevetették. A tömegoszlatás után készült videókon és fényképeken látható, amint hordágyakon viszik el a holttesteket.

Narendra Modi miniszterelnök együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. az ANI indiai hírügynökség arról számolt be, Modi az incidenst követően beszélt Jogi Aditjanath Uttar Prades-i kormányfővel, és „utasításokat adott a helyzet normalizálására”.

A hindu fesztiválon, a világ legnagyobb tömegrendezvényén már eddig is naponta hatalmas tömegek gyűltek össze, a keddig tartó két hét alatt megközelítette a 200 milliót a résztvevők száma. A hatóságok arra számítottak, hogy szerdán rekordszámú, százmillió ember özönlik az ideiglenes, Prajagradzsban létrehozott településre a szent mártózásra, amelyet 144 év után az égitestek ritka együttállása miatt a legkedvezőbb napnak tartanak.

A hatóságok számos előkészületet végeztek a hatalmas tömeg kezelése érdekében, fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, megnövelték az egészségügyi személyzetet, valamint különvonatokat és buszokat állítottak be, és mesterséges intelligenciával működő szoftvereket is bevetettek.