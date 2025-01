Kockázatos síita zarándoknak lenni

Az utóbbi időben a síita vallási ünnepek a dzsihádisták kiemelt célpontjaivá váltak, főképp Irakban, ahol a lakosság többsége síita, a szunnita terrorcsoport, az Iszlám Állam pedig utolsó fellegvárát, Moszult is rövidesen elveszítheti, így szorult helyzetében egyre elvakultabban gyilkol. A szektariánus ellentét a terrorellenes harcot is nehezíti, s a háború utáni politikai rendezést is már-már lehetetlenné teszi.