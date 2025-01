- Szász Júlia: Vidnyánszky Attila máig nem kért bocsánatot

baleset;Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;Szász Júlia;

2025-01-29 15:10:00 CET

Máig nem kért bocsánatot a Nemzeti Színház vezérigazgatója Szász Júliától – erről maga a színésznő beszélt a Telexnek adott interjúban.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk, 2023. november 10-én a Nemzeti Színházban, a Rómeó és Júlia előadása közben Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó mintegy három métert zuhant a díszletről. Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek, később elhagyták a Nemzeti Színház társulatát, és szabadúszóként folytatták pályafutásukat. Hosszú tárgyalássorozat után 2024 októberében peren kívüli megállapodást kötöttek a Nemzeti Színházzal a balesetből eredő sérelemdíjról. Felépülésük után a Centrál Színházban térnek vissza David Auburn Egy bizonyítás körvonalai című drámájában, ahol apa-lánya szerepben láthatók.

Szász Júlia most felidézte, hogy a baleset után rettenetesen nehéz volt belépni a Nemzeti Színház épületébe, tavaly nyáron azonban elment az évadzáróra, mert úgy érezte, el kell búcsúznia azoktól a kollégáitól, akiktől korábban nem tudott. Ez már valamivel könnyebben ment, ekkor már el tudott vonatkoztatni a történtektől. Azzal nyugtattam magam, hogy ez csak egy épület – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy az évadzáró társulati ülés után a folyosón valóban találkozott Vidnyánszky Attilával, akire ráköszönt, ő pedig visszaköszönt, de „meg sem állt, és rám sem nézett”, ahogyan ezt ő maga is elmondta. Szász Júlia nyomatékosította, hogy a baleset óta nem beszéltek egymással, korábban is csak egyszer találkoztak, még egy tárgyaláson, ügyvédek, a színház jogi képviselője és a gazdasági igazgató jelenlétében.

Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a balesetük politikai síkra terelődött, és emiatt sokan – köztük komplett társulatok – féltek kiállni mellettük, mert azt gondolták, ezzel Vidnyánszky Attilát támadják. Hozzátette, hogy ha nem történt volna meg a baleset, akkor is eljött volna a Nemzeti Színházból, és reményét fejezte ki, hogy idővel kikopik nevéből a balesetre vonatkozó félmondat.

Értem, hogy az eset még mindig túl közel van. Néha korábban is felismertek az utcán, most viszont azt is hallom, hogy „tudod, a színésznő, aki leesett”. Szeretném már magam mögött hagyni ezt minden értelemben, végezni a munkámat, és a jelenre fókuszálni – zárta gondolatait Szász Júlia.