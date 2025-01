- A Semmelweis Egyetemről érkezhet új vezető az Országos Onkológiai Intézet élére

főigazgató;felmentés;Pintér Sándor;Országos Onkológiai Intézet;

2025-01-30 08:34:00 CET

Visszavonták Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézetet főigazgatójának kinevezését – értesült Népszava. Lapunk még szerda reggel érdeklődött a Belügyminisztériumnál, hogy helytálló-e ez az információ, és ha igen, mi a távozás oka. Az egészségügyért is felelős tárca lapunknak megerősítette a hírt és kérdéseink nyomán született válaszukat egyúttal az MTI-nek is elküldték. Mint írták: „Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 2025. január 31-ei hatállyal – munkáját megköszönve, tudományos tevékenységét elismerve, indokolás nélkül – visszavonta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Polgár Csaba vezetői megbízását.” Úgy tudjuk: nemcsak a főigazgatónak kell távozni posztjáról, hanem a helyettesének Takácsi-Nagy Zoltánnak, az orvosigazgató Patócs Attilának, és az intézet gazdasági igazgatójának Simonyikné Illés Erzsébetnek is. Információink szerint Polgár Csaba a főorvosi értekezleten már el is köszönt a munkatársaitól. Távozásával kapcsolatban kerestük a főigazgatót, de ő nem kívánt nyilatkozni.

Miután a dolgozók közt elterjedt, hogy az intézetet a Semmelweis Egyetemhez kívánják csatolni, a Belügyminisztériumtól érdeklődtünk arról is, hogy valóban készülnek-e ilyen lépésre. Erre azt válaszolták, hogy az Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetemhez történő csatolására, ingatlan és műszervagyona átadására vonatkozó információink nem helytállóak.

A dolgozók között terjedő értesülésnek az is alapot adhatott, hogy tavaly márciusban több országos intézetet is integráltak a Semmelweis Egyetembe, így az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI) és az Amerikai úti idegsebészetet is.

Tavaly április végén Merkely Béla lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy a fennmaradó országos intézetek között van még olyan, amelyet szívesen látna az egyetem kötelékében. Azt, hogy konkrétan melyiket, az olvasóink fantáziájára bízta, de az egyetem portfólióját áttekintve kézenfekvő: az onkológiai intézet is a Semmelweis célkeresztjében lehet.

Bár a tárca és az egyetem is egyértelműen tagadta, hogy jelenleg ilyen tárgyalás lenne, illetve átszervezés folyna, a további kombinációknak az is tápot adhat: értesüléseink szerint az onkológiai intézet új vezetője a Semmelweis Egyetemről érkezik, Dank Magdolna, az egyetem vezető onkológusa személyében. Megerősítést kérve a professzor asszonnyal igyekeztünk felvenni a kapcsolatot, ám ez eddig még nem sikerült.