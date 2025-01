- Rákosrendező: a Fővárosi Közgyűlés megszavazta Budapest elővásárlási jogát

szavazás;elővásárlási jog;Fővárosi Közgyűlés;mini-Dubaj;

2025-01-29 18:05:00 CET

Szerdán a Fővárosi Közgyűlés 23 igen és 10 nem szavazattal megszavazta, hogy a Budapest Közművek éljen a Rákosrendezőről szóló elővásárlási jogával. Az ügyről csaknem négy órán keresztül vitáztak, a szavazáson részt vettek a Tisza Párt képviselői is, akik a többi szavazáson nem nyomtak gombot.

Az elővásárlási jog kérdése a területen építendő új városközpont, mini-Dubaj miatt került elő. Ötletével váratlan fordulatként Karácsony Gergely állt elő a múlt keddi sajtótájékoztatóján, mondván, a 85 hektáros rákosrendezői területet inkább Fővárosi Önkormányzat venné meg az emírségekbeli arab befektetők előtt. A területet a korábban elfogadott élhető város koncepciója alapján formálnák új városnegyeddé, a megvalósításra nemzetközi ingatlanfejlesztői pályázatot írnak ki.

Az emírségekbeli arab cég, az Eagle Hill Properties a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleménye szerint 50,9 milliárd forintot fizetne a területért, a Budapesti Közművek ezzel egyenértékű ajánlatot tehet. Erre a fedezetet az az összeg jelentené, amelyet a főváros a 2023-ban befizetett szolidaritási adóból kap vissza.

Ami a mini-Dubajról szóló emírségekbeli arab fejlesztéseket illeti, arról is szó van, hogy 250 és 500 méteres felhőkarcolókat építenek rajta, amitől Lázár János építési és közlekedési miniszter sem sem lenne elragadtatva.

A Tisza Párt kérésére szerdán a Fővárosi Közgyűlésben név szerinti szavazást rendeltek. Igennel szavazott az elővásárlási jogra Karácsony Gergely főpolgármester, a Tisza Párt 10 képviselője, a DK, az MSZP és a Párbeszéd hat képviselője, a Podmaniczky Mozgalom három képviselője, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 képviselője. Nemmel a Fidesz-KDNP 10 képviselője.

A szavazás után a Tisza Párt képviselői bent maradtak ugyan, de nem szavaztak, így az előterjesztések jó része nem kapott támogatást. Így nem szavazták meg a BKV likviditási helyzetének rendezését szolgáló előterjesztést és a cég nem kapott felhatalmazást a hitelfelvételre sem. Igaz, nem volt meg a többség a brüsszeli képviselet bezárásához sem. Nem támogatták Baranyi Krisztina módosító javaslatát sem arról, hogy a cégvezetői pályázatokat a közgyűlés írja ki és bonyolítsa le, ne pedig a bizottságok. (Ez volt az a téma, ami miatt a közgyűlést gyakorlatilag bojkottálta a Tisza Párt.)

A forrásmegosztás viszont átment a Fidesz támogatásával, hiszen ez a kerületeket is érinti. A Tisza itt sem szavazott. A Kolibri Színház melletti kiállásról szóló előterjesztést támogatta a közgyűlés, miszerint Karácsony Gergely mérje fel, milyen lehetőségük van a helyzet rendezésére. A Budapest Brand tevékenységét vizsgálóbizottságot hosszas jogászkodás után megszavazták, Barna Judit tiszás képviselői is vizsgálódik majd, aki évekig dolgozott a cég jogelődjénél és gyakorlatilag korrupcióval vádolta meg a jelenlegi vezetést. Elfogadták a kutyabarát hivatallá alakulást és az útfelújítási programot is.