- Orbán Viktor szerint a filmes világban szép számmal vannak liberálisok, akik „nem éppen barátai a mai nemzeti kormánynak”, de az is jól jár, aki nem a Fideszre szavaz

Fót;Orbán Viktor;magyar film;filmipar;Nemzeti Filmintézet;

2025-01-30 15:25:00 CET

A filmes világban szép számmal vannak liberálisok, akik „nem éppen barátai a mai nemzeti kormánynak”, azonban a nemzeti kormány beruházásával „az a filmes is jól jár, aki nem ránk szavaz” – jelentette ki Orbán Viktor csütörtökön Fóton, a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján.

A miniszterelnök a megnyitón többek közt arról beszélt, hogy „a magyaroknak vérükben van a filmgyártás”, a fóti beruházás pedig új szintre emeli a magyar filmipart: elmondása szerint a 42 milliárd forintos projekt minden idők legnagyobb állami stúdiófejlesztése. Méltatta a 2019-ben elhunyt Andy Vajnát, aki szerinte értette, mitől jó egy modern film. „Nélküle nem tartanánk ott, ahol most” – mondta a magyar-amerikai filmproducerről Orbán.

A kormányfő szerint végre eljutottak arra a pontra, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is. „Végül is ezt akartuk, legyen a film mindenkié” – fejtette ki. Orbán ugyan konkrétat nem említett, de vélhetően Herendi Gábor Futni mentem című alkotására is utalhatott, amely csak forgatókönyv-fejlesztésre kapott támogatást, gyártásra már nem, mégis nézettségi rekordokat dönt.