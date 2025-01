- Angela Merkel saját pártját bírálta, amiért összefogtak a szélsőjobboldallal a bevándorlás szigorítására

Angela Merkel egykori német kancellár bírálta saját pártját, amiért a bevándorlási szabályokat szigorító törvényjavaslat ügyében összefogtak a szélsőjobboldali AfD-vel – írja a BBC.

Mint arról beszámoltunk, a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) szerdán elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint a jövőben a határon visszafordítanának minden olyan illegális bevándorlót, aki érvényes okmányok nélkül érkezik. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös frakciójának a beadványát az uniós pártok mellett az Alternatíva Németországért (AfD), a Német Szabademokrata Párt (FDP) és egyes független képviselők támogatásával fogadták el.

A BBC szerint rendkívül szokatlan ez a fajta elhatárolódás egy volt német kancellártól, különösen néhány héttel az előrehozott választások előtt. Merkel csütörtöki nyilatkozatában azzal vádolta Friedrich Merzt, a CDU elnökét, hogy megszegte korábbi ígéretét, miszerint nem működik együtt az AfD-vel a törvényhozásban.

– jelentette ki. Hozzátette, a mérsékelt és demokratikus pártoknak együtt kéne működniük annak érdekében, hogy a jövőben megelőzhessék a Magdeburgban, illetve Aschaffenburgban történtekhez hasonló támadásokat.

Orbán Viktor eközben ünnepli CDU és az AfD összeborulását. „Jó reggelt Németország! Üdv a klubban!” – írta a miniszterelnök csütörtökön az X-en közzétettt posztjában. A német külügyi intézet ezt nem hagyta szó nélkül, pár órával később a következővel riposztolt: „Mi már benne vagyunk a legnagyszerűbb klubban. Ezt úgy hívják, hogy EU.”

Guten Morgen, Deutschland!

Welcome to the club!https://t.co/AGZBOhfVHf