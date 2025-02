- Bajnokok Ligája: drámai végjátékkal zárult az alapszakasz

Bajnokok Ligája;

2025-01-31 08:00:00 CET

Nem szeretem a videóbírót (VAR), nem bírom a játék hagyományait földbe tipró újításokat, tartottam a labdarúgó Bajnokok Ligája megreformálásától is, ehhez képest az alapszakasz utolsó fordulójához fogható játéknap soha nem történt a sorozatban. Nemcsak azért, mert 16 meccset rendeztek szerdán, és született 64 gól (3,55 partinként), hanem mert tényleg az európai szövetség (UEFA) várakozásainak megfelelően zajlott a végjáték: mindössze két találkozónak nem volt tétje, az összes többi „vérre” ment.

Leginkább talán a Manchester Citynek, főleg, hogy 45 percre volt a kieséstől, a szünetben 1-0-ára vezetett vendégként a Brest az Etihad stadionban.

„Amint megérint a kiesés szele, eljutsz odáig, hogy úgy érzed, nincs vesztenivalód. A szünetben jött el ez a pillanat. Illetőleg Savinho becserélése hozta meg a szikrát, ami a fordításhoz kellett” – magyarázta Pep Guardiola, a City menedzsere, aki szerint voltaképp mindegy, hogy a Real Madridot vagy a Bayernt kapják a mai sorsoláson, így is, úgy is jobbak lesznek annál, amilyen produkciót az utóbbi időben mutattak. „Visszatérnek a sérültek, számíthatunk az új igazolásokra is. Mind a bajorok, mind a spanyolok jelenleg jobbak nálunk, ez a két klub a sorozat két királya, de két hét múlva más lesz a helyzet velünk” – ígérte Guardiola. A szakember egyébként méltatta az új lebonyolítási rendszert, de pozitív véleményében nyilván nagy szerepet játszott, hogy csapata végül csak beslisszolt az egyenes kieséses szakaszba.

„Nekem tetszik, noha sokat szenvedtünk. Bár a nagy csapatok közül nemcsak számunkra volt tétje az utolsó fordulónak”.

Mindenesetre úgy alakult, hogy óriások nem búcsúztak, a legnagyobb vesztes az RB Leipzig, de végül küzdhet a 16 közé jutásért a Sporting, a PSG, a Juventus és a Feyenoord úgyszintén.

A Liverpool veresége ellenére az élen végzett, mivel a Barcelona otthon nem bírt az Atalantával, jóllehet így is a legtöbb találatot jegyezte a torna ezen szakaszában (26-ot). A katalánok egyik legjobbja a 17 éves Yamine Lamal volt a 2-2-re megnyert találkozón, akitől azt kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a a portugál Benfica mellett három francia alakulatot, a PSG-t, a Brestet, valamint azt a Monacót kaphatják, amely a nyitókörben 2-1-re már legyőzte őket. Így válaszolt: „A második helyen végeztünk, a mezőny legeredményesebb alakulataként zártunk. Nem nekünk kell tartanunk a riválisoktól, hanem nekik tőlünk. Jöhet szembe bárki…”

Miután a Milan veszített Zágrábban, úgy alakult, hogy az Inter akár a városi riválist, vagy a torinói „Öreg Hölgyet”, a Juventust is kaphatja majd, attól függően, hogy miként alakulnak a 16 közé jutásért zajló februári párharcok.

Érdekes lehet a talpon maradt német csapatok sorsa is (a lipcseiek mellett a Stuttgart is búcsúzott), főleg a Dortmundé, amely tegnap Niko Kovacot ültette le a kispadra. Az 53 éves szakember a szombati bajnokin még nem vezényel, másnap veszi át a stafétát az ideiglenes Mike Tullbergtől, aki szerdán 3-1-es sikerre vezette a sárga-feketéket a Sahtar ellen, ezzel pedig a 10. helyen juttatta tovább a gárdát.

„Helyes döntés volt átmenetileg rá bízni az együttest” – örvendezett Lars Ricken sportigazgató.

Az első nyolc egyből a nyolcaddöntőbe jutott, a 9-24. helyezettek a február 11-12-én, majd egy hét múlva meccselnek, hogy ugyanott folytathassák. A mai sorsoláson a 9-10., továbbá a 11-12, 13-14, valamint a 15-16. helyezettek kiemeltek lesznek, hozzájuk húzzák majd ki a hasonló módon párba állított 17-24. pozícióban végzetteket.

Idegenkedve fogadtuk az UEFA újítását, de a végén még kiderül, hogy a futball utóbbi idők újításai közül ez az egy legalább telitalálat lesz?