- Szándékosan dudálnak a kamionosok egy szombathelyi utcában hajnalban, mert nem tetszik nekik egy fekvőrendőr

Szombathely;dudálás;fekvőrendőr;

2025-01-31 12:36:00 CET

Elviselhetetlen kamionosok keserítik meg a lakók életét a szombathelyi Teleki Blanka utcában: a Nyugat.hu szerint kisebb háború alakult ki a helyiek és a környékbeli vállalkozók között, miután tavaly év végén a lakók kérésére szenzoros forgalomfigyelőt és mobil fekvőrendőrt telepítettek az utcába.

A helyiek a nyugalmuk érdekében kérték az intézkedéseket: mivel nagy az átmenő forgalom és száguldozó autókból is akad, aláírásokat gyűjtöttek és a körzet önkormányzati képviselőjéhez, Bokányi Adriennhez fordultak, hogy segítsen megoldani a problémát. Nagyon sokan nem tartották be az 50 kilométer per órás sebességhatárt, egy száguldozó egy ízben letörte egy ott álló autó tükrét, sőt, olyan is előfordult, hogy majdnem elütöttek egy kislányt. Az utca végén továbbá több vállalkozásnak telephelye van, így jelentős a kamionforgalom is.

Az önkormányzat tehát intézkedett, azonban a vállalkozóknak és/vagy a kamionosoknak ez nem tetszett:

a lakók szerint bosszúból már hajnali 5 órakor hosszan nyomják a dudát a Teleki Blanka utcában és a forgalomlassító ellenére sem vesznek vissza a tempóból.

Az egyik vállalkozó állítólag külön csoportot hozott létre a közösségi médiában és abban biztatja folyamatos dudálásra dolgozóit. „A gyereket fél nyolcra viszem iskolába, de a hajnali dudálások miatt már reggel 5 órától ébren van és nemcsak ő, más gyerekek is” – mondta egy helybéli a lapnak.

A helyzet állítólag annyira komolyra fordult, hogy az egyik elviselhetetlen kamionossal összeverekedett az egyik lakó, amiből rendőrségi eljárás is lett.

A vállalkozók és a kamionosok feltehetőleg a fekvőrendőr eltávolítását akarják elérni a helyiek életének megkeserítésével. A lap megkereste az ügyben az egyik vállalkozót, akinek csaknem 15 éve van telephelye az utca végén.

Azt állította, ő nem tud a hajnali dudálásokról és arról sem, hogy van olyan, aki erre biztatja dolgozóit, ám azt elismerte, hogy nehezményezik a fekvőrendőrt, mert nem tesz jót a kamionoknak, amikor öt tengely áthuppan rajta, az árut is összerázza, ráadásul nagy hanghatással is jár.

Azt is kifogásolta, hogy eleinte semmilyen táblával nem jelezték a forgalomlassító küszöböt, aztán kitették a 30-as sebességkorlátozást a fekvőrendőr elé mindkét irányból. Ő egyébként egy traffibox telepítésében látná a megoldást.

Bokányi Adrienn, a körzet önkormányzati képviselője a Nyugat.hu megkeresésére elmondta,

csütörtökön beszedték a szenzoros forgalomfigyelőt. A rögzített adatokat megvizsgálják és a közlekedési szakemberekkel újratárgyalják a lehetőségeket.

A fekvőrendőr esetleges véglegesítéséről valószínűleg a városstratégiai bizottság február végi ülésen döntenek, addig biztosan kint marad. A 30-as sebességkorlátozó tábláról azt mondta, az ideiglenes forgalomlassító küszöböt nem kötelező előjelezni, de amikor szóltak a lakók, hogy szükség lenne táblákra is, kollégái rögtön kihelyezték azokat.

A képviselő elmondta, őt is megkeresték a vállalkozók, továbbá a lakók is a dudálások miatt. Bokányi Adrienn rögzítette, a cél, hogy kompromisszumos megoldás szülessen, egyelőre azonban a fekvőrendőr véglegesítését indokoltnak tartják.