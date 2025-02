- Eljött a digitális arany kora, de a a magyarországi pénzintézetek mintha el akarnának tőle riasztani

– A laikusok mindig abban gondolkoznak: meg tudjanak valamit fogni. Ilyen a készpénz, az arany. A kriptopénzek mind digitálisak, ez a legszembetűnőbb különbség – próbálja a hozzá nem értő számára tisztázni Pinke Attila kriptopiaci szakértő azt, hogy mi is ez az egész. A kör azonban bezárul, mert hiába megfoghatatlan a kriptopénz, a felhasználók nagyon is kézzelfogható dolgot: valódi vagyont szeretnének látni belőle, ráadásul azt hiszik, ez egy könnyű pénzkereset. A szakértő szavait hallgatva belátjuk, hogy ez igen nagy hiba:

Tóth Károly első szólóestjét mutatja be Charlie címmel február 6-án a terézvárosi Eötvös10 Művelődési Házban. A külföldön és itthon készült inkluzív előadásaival (Harmonia, Idol) az utóbbi években számos díjat nyert Hód Adrienn rendezi és koreografálja – a HODWORKS társulat alapítójának egészen speciális munkamódszere van, hogy ép és nem normatizálható testekkel együtt dolgozzon, kitágítva a határaikat, feloldva a sérültséggel szembeni félelmeket és tabukat a közönségben is. Ez a harmadik közös munkája Karcsival, amelynek benézhettünk egy próbájára, videót is készítettünk, amely a mobil Népszaván látható. Az interjúban Karcsi előrebocsátotta, több támogatást szeretne a független kortárs előadó-művészeti területnek, mert jelenleg ő az egyetlen kétdiplomás, kerekesszékes táncos, színész és előadóművész vállalkozó hazánkban, és szeretné, ha még többen lennének. És ha lennének akadálymentes művészeti iskolák, meg olyan produkciók, amik láthatóvá teszik őket. Akár még tévésorozatban is vállalna szerepet, ehhez épp színész-mentort keres.