- Orbán Viktor vagyona évi négymillió forinttal csökken, Rogán Antal csak a találmányával havi 38 millió forintot keresett tavaly

Orbán Viktor;vagyonnyilatkozat;Rogán Antal;2024;

2025-02-01 02:15:00 CET

Annak ellenére, hogy a fizetése most már bruttó havi 6,5 millió forint, 2024. december 31-én mindössze 5,73 millió forint pihent Orbán Viktor a feleségével, Lévai Anikóval közös bankszámláján – derül ki a miniszterelnöknek abból a vagyonnyilatkozatából, amely 2025. január 31-én éjfélkor jelent meg az Országgyűlés honlapján. E szerint Orbán Viktor jelenleg is tulajdonosa egy 63 négyzetméteres háznak Felcsúton, felerészben pedig annak a Budapest XII. kerületében fekvő Cinege úti 233 négyzetméteres lakásnak, amelyet még 2010-ben jelölt meg állandó lakhelyeként. A miniszterelnök ezen túl nem rendelkezik vagyonnal, állítása szerint legalábbis se autója, se cége, se egy fránya autója vagy másfajta szárazföldi, légi vagy vízi járműve sincs. Kormányfőként és parlamenti képviselőként ugyan felveszi a fizetését, a Fidesz elnöki tisztségét azonban díjazás nélkül látja el.

Orbán Viktor az egy éve leadott vagyonnyilatkozata szerint még 10,032 millió forint volt a feleségével közös számláján, egy évvel korábban pedig 13,992 millió forintot tüntetett fel. Vagyoni helyzete nemrég amiatt az utazás miatt került reflektorfénybe, amelyet a feleségével és két lányában tett Indiában. Bár ez a Kerala államban töltött két hét akár több millió vagy tízmillió forintjába is kerülhetett, a miniszterelnök máig nem adott magyarázatot arra, honnan teremtette elő a szükséges összeget. Magyar Péter még 2024. december közepén dobta be, hogy a miniszterelnök hozza nyilvánosságra öt évre visszamenőleg a közeli hozzátartozói vagyonnyilatkozatát, amit ő maga is követne. Magyar Péter azzal érvelt, hogy az embereknek joguk van tudni, a miniszterelnök rokonai, a szülei, testvérei, gyerekei, vejei hogyan váltak a hatvanpusztai birtokhoz méltó milliárdossá,

Orbán Viktoré mellett annak a Rogán Antalnak a friss vagyonnyilatkozata is megjelent az Országgyűlés honlapján, akit az Egyesült Államok szankciós listára tett nemrég. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője feltaláló is, szabadalmi jog címén 2024-ben havonta 38 millió forintot kapott a MobilSign Kft. nevű cégtől úgy, hogy az egy évvel korábbi vagyonnyilatkozata szerint 2023-ban még meg kellett elégednie havi 17 millió forinttal. Ez összesen 456 millió forintot jelent, amelyik mellett Rogán Antal felvette a miniszteri és a parlamenti képviselői fizetését is. Amíg 2023-at „csak” 271 millió forintos megtakarítással zárta (65 millió forintja volt állampapírban, 206 millió forintja pedig takarékbetétben), 2024-ben már 609 millió forintról számolt be, 500 millió forintra nőtt ugyanis az állampapírban őrzött vagyona, a takarékbetétben lévő viszont 109 millió forintra csökkent. Mindeközben sikerült rendeznie egy magánszeméllyel szemben fennálló 14,9 millió forintos tartozást is.

Ami a találmányt illeti, egy egy „elektronikus állomány digitális aláírására”, illetve „autentikálásra” vonatkozó eljárásról van szó, amelyet Rogán Antal két társsal, Csík Balázzsal és Lengyel Csabával jegyez. Ezt a miniszter 2016 óta tünteti fel vagyonnyilatkozatában szabadalmi jogként, nyolc év alatt 1,77 milliárd forintot keresett vele úgy, hogy elektronikus dokumentumok ellenjegyzésére, illetve az aláíró személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló rendszer 2018-ban az európai hatóságoktól nemzetközi védettséget kapott.