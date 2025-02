- Összemegy a Milka és több más termék is Magyarországon

infláció;sajt;csokoládé;tejtermékek;

2025-02-01 18:08:00 CET

Támad a zsugorinfláció a boltokban, januárban több táblás Milka csokoládéval, konzervvel, chipssel és sajttal kapcsolatban jelentette be gyártó vagy a forgalmazó a hatóságnak, hogy a korábban forgalmazotthoz képest kisebb kiszerelésben árulja - írja a Portfolio.

Az érintett termékek listája a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján elérhető, az Orbán-kormány ugyanis korábban kötelezővé tette a zsugorodó termékek bejelentését a hatóságnak. Ez minden olyan előrecsomagolt terméket érint, amelyet 2020. január 1., illetve 2023. július 1. között forgalmaztak és amellyel a vásárlók találkozhatnak az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletekben. A méretcsökkenésről a boltokban is tájékoztatni kell a vásárlókat. Az árakról azonban a hatóság nem közöl információt, így azt nem tudhatjuk, hogy egységnyi méretre vetítve mennyivel változott az egyes termékek ára.

A valószínűleg legtöbbek számára feltűnő változás az lesz, hogy a Milkát is forgalmazó Mondelez Hungária Kft. újabb termékeknél jelentett be méretcsökkentést. Egyes Milka csokoládék már korábban is 90 grammos kiszerelésben voltak kaphatóak, ezt a kört azonban most jelentősen kiterjeszti a cég. Kisebb lesz a noisette csoki, továbbá a mazsolás-mogyorós, az egészmogyorós, a törtmogyorós, a sima alpesi tejcsoki, a cowspot és a fehércsokis Milka is.

A sajtkedvelőket is érheti némi csalódás, az ALDI Magyarország által forgalmazott Milsani Tilsiter sajt esetében a csomagolás mérete 400 grammról 350 grammra csökkent, ami 12,5 százalékos méretcsökkenést jelent. A legnagyobb méretcsökkenés azonban a PENNY-Market Kft. Sancho márkájú termékei közül a chili con carne konzerv és a tortilla chips (sós és sajtos ízesítésű) esetében történt, ezeknél feleakkora lesz a kiszerelés, mint korábban volt. A Portfolio szerint ezt semmiképpen nem lehet rejtett méretcsökkentésnek nevezni, így elképzelhető, hogy a vásárlói igényeknek való megfelelés volt a cél. A Penny megjegyezte, hogy a nagyobb méretű termékeket 2023. július 1-jét követően amúgy kivezették és az új kiszerelések később lesznek elérhetők a boltokban februárban és márciusban.

Mindezeken felül még egyes piperetermékek is kisebbek lettek. A Unilever Magyarország Kft. által gyártott TRESemmé Care & Protect hővédő spray esetében a korábbi 300 milliliteres kiszerelés 270 milliliteresre csökkent, a Procter and Gamble Hungary KKT borotvabetétei, a Venus Comfort Glide Coconut és a Venus Comfort Glide Sugarberry pedig korábban 4 darabos kiszerelésben voltak kaphatók, a továbbiakban azonban már csak 3 darabot tartalmaznak.