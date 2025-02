- „Konkrétan leszarom” – mondta a komáromi oktató a szexuális visszaélési ügyről, vizsgálat indult ellene

oktatás;Magyarország;vizsgálat;Komárom;

Átfogó vizsgálat indult egy komáromi szakképző intézményben az egyik oktató viselkedése miatt - értesült a Népszava. Egy lapunkhoz nemrég eljutott panaszbejelentés szerint a komáromi Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum oktatójának botrányos viselkedését már tavaly októberben számos szülő és diák jelezte az intézmény fenntartójának, a Tatabányai Szakképzési Centrumnak, beadványukat is ekkor küldték el először, ám érdemi intézkedések nem történtek. Pedig a bejelentésben - amit 32 diák és 26 szülő írt alá - számos beszámoló olvasható az oktató trágár beszédstílusáról, pedagógushoz méltatlan, az érintettek szerint több esetben félelemkeltő viselkedésről.

A dokumentum tartalmazza egy beszélgetés részletes leiratát is, amely az oktató és az egyik diák között hangzott el tavaly március 27-én, amikor a tanulók az országos kompetenciamérés tesztjeit írták az intézményben. E szerint az oktató hangosan, trágár módon, más diákokat becsmérelve beszélt az osztályteremben, miközben a tanulók a tesztek kitöltésére szerettek volna koncentrálni. Amikor az egyik diák ezt szóvá tette, az oktató a panaszbeadványban leírtak szerint azt válaszolta, megengedheti magának, hogy így beszéljen. De az is több esetben előfordult, hogy az oktató a tanóra közben az asztalára támaszkodva aludt, amit fényképfelvételek is bizonyítanak.

- Anyukádnál követelőzz! Szerinted téged ki nem szar le, nyulam-bulam? - olvasható az oktató egyik Facebookos üzenetváltásában, ami egy bejegyzés kommentszekciójában zajlott. Az üzenetekről képernyőfotók is készültek. A vita tárgya a komáromi Széchenyi Technikumban tavaly októberben kirobbant botrány volt: az iskola akkori igazgatóját rajtakapták, amint egy diáklánnyal létesített szexuális kapcsolatot. A volt igazgató ellen szexuális visszaélés gyanúja miatt indult nyomozás. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság lapunknak azt írta, az eljárás még folyamatban van.

A diákok és a szülők szerint a panaszok középpontjában álló oktató nem ítélte el az esetet, véleményének ugyancsak nyomdafestéket nem tűrő szavakkal adott hangot. Az egyik Facebook-üzenetben pedig azt írta, ő nem áll senkinek a pártjára, csak „konkrétan leszarja az ügyet”. A panaszok kivizsgálásával kapcsolatban többször érdeklődtünk a fenntartó Tatabányai Szakképzési Centrumnál, de megkereséseinkre nem reagáltak. A hétvégén viszont a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól (NSZFH) kaptunk egy rövid tájékoztatást, mely szerint az esetet tavaly kivizsgálta a centrum (hogy milyen eredménnyel, azt nem közölték), de az NSZFH most további átfogó vizsgálatot is indított az ügyben, amely jelenleg is tart.

A panaszbeadványban leírtakról Facebook-oldalán további részleteket közölt a Momentum parlamenti képviselője és oktatáspolitikusa, Tóth Endre, aki lapunknak azt mondta: azt is felháborítónak tartja, hogy a fenntartó eddig nem foglalkozott érdemben a panaszokkal, a nyilvánosság és a sajtóérdeklődés nélkül ezt az ügyet is a szőnyeg alá söpörték volna.

