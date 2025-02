- Akkumulátorgyárak Magyarországon: hiába a népharag, a beruházók köszönik, jól állnak

Magyarország;Debrecen;tüntetés;építkezés;népharag;akkumulátorgyár;CATL;

2025-02-03 13:27:00 CET

– A jelenleg építés alatt álló, 40 gigawattóra teljesítményű akkumulátor-cellagyár a tervek szerint 2025 végéig kezdi meg a termelést. A próbaüzem időtartamát számos tényező befolyásolja, de a legfontosabb cél a gyártási folyamat lehető legtöbb szempontú optimalizálása a hatékony termelés és a legmagasabb minőségi követelmények biztosítása érdekében. A teljes beruházás befejezése után az akkumulátorcella-gyártó gyáregységek tervezett összkapacitása évi 100 gigawattóra lesz – válaszolta lapunknak a Debrecenben akkugyárat építő kínai CATL kommunikációs cége.

Megtudtuk: a város déli iparterületén, Mikepércs határában épülő gyár jelenlegi létszáma meghaladja a négyszáz, 2025 végére pedig eléri a kétezer főt. Megkérdeztük: építettek-e külön szállást a munkásoknak, vagy bérelnek-e ilyet a városban? – Ami a CATL Debrecent illeti, mi a helyiek foglalkoztatására összpontosítunk, de ideiglenesen néhány lakást bérlünk a Debrecenben dolgozó külföldi kollégák számára. Eközben tárgyalásokat folytatunk helyi ingatlanfejlesztőkkel arról, hogy dolgozóink lakhatása hosszabb távon biztosított legyen – válaszolták. Hozzátették: Debrecenből, Hajdúszoboszlóról és Nyíregyházáról már most is biztosítanak céges buszjáratokat dolgozóiknak, s a jövőben tervezik a szolgáltatás kiterjesztését a régió más helyszíneire is.

Érdeklődtünk arról is, jelenleg hányan dolgoznak az üzem előkészítésén. – A debreceni üzem építésével több magyar vállalkozót bíztunk meg. A megbízott partnerek felelősségi körébe tartozik, hogy pontosan mennyi embert foglalkoztatnak a vállalt feladatok elvégzéséhez – kaptuk a rendkívül diplomatikus, valójában semmitmondó választ. Arra a kérdésünkre azonban hosszan felelt a CATL, hogy milyen kapcsolatokat alakítottak ki Debrecen lakosságával, beleértve a helyi egyetem, a kutatás, oktatás vagy épp a szociális szféra támogatását. Leszögezték: hosszú távra tervezik működésüket a cívisvárosban, ezért különös figyelmet fordítanak arra, hogy jó szomszédjai legyenek a helyieknek, aktív és pozitív szerepet vállaljanak a város életében. Megemlítették például, hogy húsvétkor és karácsonykor tartós élelmiszercsomagokkal és ajándékcsomagokkal segítették a debreceni időseket és a rászorulókat, hozzájárultak egy terápiás célú sószoba kialakításához, támogatták a helyi kórházban egy 3D laparoszkópos torony-műszer beszerzését és a hűtési rendszer kialakítását.

– Új debreceni gyárunk építése teljes lendülettel halad – ezt már a Debrecen északnyugati határában építkező BMW válaszolta lapunknak. – Egy olyan nagy létesítményben, mint a miénk, nem egyetlen nagy átadás zajlik, ez lépésről lépésre, folyamatosan történik, ami már tavaly elkezdődött az elő-szériás járművek gyártásának kezdetével – fejtették ki, hozzátéve: ezt a szakaszt 2025-ben is folytatják folyamatos elő-szériás gyártással azzal a céllal, hogy 2025 végén megkezdjék a "Neue Klasse" teljesen elektromos X modell sorozatgyártását. Debreceni üzemük teljes kapacitáskihasználtság mellett évi 150 000 darabot gyárt majd ebből, a teljesítményt fokozatosan növelve. Tavaly januárban több mint ezer fő dolgozott a debreceni gyárban, 2024 év végére pedig a BMW debreceni gyár munkatársainak létszáma elérte a kétezer főt – tudtuk meg. Az idei esztendőben a toborzás tovább folytatódik. A BMW sem épített külön szálláshelyeket a munkásoknak, a „dolgozók egyéni igényeik alapján választanak szállást” – válaszolták.

Arra a kérdésünkre viszont sem a BMW sem a CATL nem válaszolt, hogy az elmúlt két évben mennyi iparűzési adót fizettek Debrecennek, s mennyit fognak várhatóan 2025-ben.

A Szegeden Magyarország legnagyobb autógyárát építő BYD többszöri megkeresésünkre sem válaszolt arra, hogy halad a beruházás. A Magyar Építők honlapján olvasható információk szerint a vártnál hamarabb épülhet fel a gyár, így az idei év második felében már legurulhat az első autó a gyártósorról. Azt Botka László, a város vezetője többször hangsúlyozta: Szegeden nem épül akkumulátorgyár, s azóta az is kiderült, hogy a BYD elektromos autóihoz Kínából érkeznek majd az akkumulátorok.