- Hét éve tart a nyomozás, még csak gyanúsított sincs a Rogán Antal feltalálótársát is érintő költségvetési csalási ügyben

Rogán Antal;NAV;OLAF;költségvetési csalás;Csík Balázs;feltalálótárs;

2025-02-03 07:51:00 CET

Hét év alatt egyetlen gyanúsítottat sem találtak a Rogán Antal feltalálótársát is érintő költségvetési csalási nyomozásban – írja a 24.hu.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjéről 2016-ban derült ki, hogy két társával, Csík Balázzsal és Lengyel Csabával közösen levédetett egy elektronikus aláírási szabadalmat. A magyar hatóságok hét éve indítottak nyomozást egy nagyszabású költségvetési csalási ügyben, amely a Rogán Antal számára milliárdos jövedelmet biztosító találmány előéletét is érinthetné, az eljárás azonban a mai napig sem zárult le.

A lap megkeresésére a Legfőbb Ügyészség azt írta, hogy a nyomozást az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal feljelentése alapján a Fővárosi Főügyészség rendelte el 2018. január 9-én. Az ügy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályához került, és a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával elrendelt eljárás jelenleg is tart. Hozzátették:

az ügy továbbra is felderítési szakaszban van, gyanúsítotti kihallgatást még nem történt.

Ezt a NAV is megerősítette a lapnak, azt azonban a „nyomozás érdekeire tekintettel” nem árulták el, hogy miért húzódik el ilyen sokáig. Az OLAF saját vizsgálatában pedig súlyos megállapításokat tett: az érintett magyar cégek – amelyek között ott van Rogán Antal feltalálótársának, Csík Balázsnak a Profitrade 90 nevű kft.-je is – nemcsak az EU pénzügyi érdekeit, hanem a magyar törvényeket is megsértették, ami akár közel tízmilliárd forintnyi uniós támogatás visszafizettetését is indokolttá tehetné. Az OLAF közlése szerint azonban a vizsgálat lezárultáig nem adnak ki információkat az ügyről.