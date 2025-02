- Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött egy középiskolás Baján

rendőrség;Baja;fenyegetőzés;iskolai lövöldözés;kamaszfiú;

2025-02-03 15:25:00 CET

Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött közösségi oldalán egy bajai középiskolás, aki ugyan poénnak szánta a szavait, de büntetőeljárásban kell felelnie tettéért - írta honlapján a rendőrség.

A 17 éves fiú a közösségi médiában saját profilján, angol nyelven osztotta meg gondolatait a világgal, miszerint „the next school shooter will be me”, vagyis „a következő iskolai lövöldöző én leszek”. A kiírásra több osztálytársa felfigyelt, akik ezt nem tartották viccesnek, sőt, megijedtek, már csak azért is, mert feltűnt nekik, hogy az utóbbi időben megváltozott az iskolatársuk viselkedése és az érdeklődési köre az internetes tartalmak iránt. Ezért segítségért fordultak az osztályfőnökükhöz és a fenyegetés csakhamar - január 24-én - eljutott a rendőrséghez is.

A Bajai Rendőrkapitányság nyomozói a bejelentés után néhány órán belül előállították a kamaszt, a készülékeit pedig lefoglalták. Több diákot és tanárt is kihallgattak az ügyben. A fiút internetes agresszió vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Azt állította, hogy a poszt megírásával az Egyesült Államokban történt iskolai lövöldözéseket akarta kifigurázni, poénnak szánta és nem gondolta komolyan.

A rendőrség leszögezte, hogy ilyen tartalmak kiírása nem csak hogy nem vicces, de büntetőeljárást von maga után. Tekintettel arra, hogy a világ számos pontján valóban történt már iskolai lövöldözés, a rendőrség az efféle fenyegetőzésekre kiemelt figyelmet fordít - jelezték. A nyomozók egyelőre vizsgálják, hogy a fenyegetésen kívül más bűncselekmény is megvalósult-e.

