- Kirill Szerebrennyikov legújabb művében egy radikális szovjet költő történetét mondja el, aki Oroszországban politikai antihőssé vált

Kirill Szerebrennyikov;

2025-02-06 19:09:00 CET

Színházi rendezései híresek a gigantikus festett díszletekről. Mikor jött az ihlet a „mozgókép-festészethez”?

Már gyerekkorom óta filmrendező akartam lenni, de sokáig nem volt lehetőségem rá, pontosabban nem voltak olyan körülmények, hogy elkezdjek filmet készíteni. Az első munkám, így az első szenvedélyem a színház lett, a filmkészítés valóban később jött az életembe. Most megosztom az életemet két művészet között, melyek igencsak különbözőek. Ugyanakkor színházban sokat használt textúra jellemző a mozira is. Nagyon egyedi az a mód, ahogyan a fény megtöri a vásznat. Amikor színházban dolgozom, szeretem megérinteni az embereket, hogy az életüket megteremtsem a színpadon. A mozi pedig csak árnyék a falon. Valószínűleg ezért van szükségem több villanásra, több energiára. Ezért próbálok „kiugrani” a vászonról, vagy én, vagy a filmjeim szereplői. Amikor elkezdek színházban dolgozni, megpróbálom elfelejteni a mozit. Amikor elkezek filmet forgatni, megpróbálok megszabadulni a színháztól. Ez olyan, mint Mr. Jekyll és Dr. Hyde. Ugyanannak a figurának, jelen esetben az önkifejezésnek két oldala. Ha megnézi például a Petrov’s Flu című filmemet, abban úgy tudok reális lenni, hogy egy hallucinációt mutatok be a vásznon.

Az idővel való játék színházi eszköz, nem?

Valójában ez nem színház. Azt mondanám, hogy töretlen idő, úgy értem: hosszú ideig kitartott jelenet az tiszta mozi, trükkök nélkül, egyidős a mozi eredetével, az első felvételeknél nem voltak machinációk. Csak a kamera és a valóság rögzítése. Szeretem a dokumentumfilmet. Az élet rögzítésének gondolata nagyon fontos számomra. Ezért próbálom megmutatni a közönségnek, hogy nincsenek trükkök, nincsenek vágások, hogy az élet valódi, és mi csak a valóságot mutatjuk meg úgy, ahogy van, mindenféle rejtett eszköz, színlelés nélkül. Imádom, amikor a filmes realitás őrülten valóságosnak tűnik, anélkül, hogy bármilyen felesleges eszközhöz kellene folyamodni.

A Limonov, a ballada nagyon sok közéleti témát érint: a kivándorlást, a homoszexualitást, ám a legtöbb kritika úgymond „puhának” minősítette a hangvételt. Különösen, hogy politikailag túlságosan semleges.

Az emberek manapság nagyon politizálnak. Mindenkinek van elképzelése és előítélete arról, hogy miféle személy az, aki kapcsolatban állhat a művészettel és a politikával.

Ez igaz, de Eduard Limonov orosz disszidens író és politikus, aki megalapította a Nemzeti Bolsevik Pártot. Sokak szemében hiba, hogy igazából csak a szerelmi életéről mesél. Ezekre a reakciókra bőven számíthatott.

Igaz. De ez az egész is túlságosan le vagy egyszerűsítve.

A Limonov, a ballada az egyik legösszetettebb projekt az életemben.

Valószínűleg azért, mert először is a háború előtt kezdtük el a munkát. Épp Moszkvában forgattuk, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Megálltunk és abban a pillanatban fogalmunk sem volt, hogy valaha folytatjuk-e vagy sem. Fél évig nem tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor építettünk egy másik New York-i díszletet. Tehát kétszer építettük meg New Yorkot, és folytattuk a munkát. És persze sokat változott az ideológia, a film hangulata és rezgései, törésvonala, mert a háború nagyon is valóságos. Véres és szörnyű dolog, és nem lehet megszabadulni, vagy csak úgy eldobni azt az elképzelést, hogy Limonov harag embere volt. Ő a háború egyik szereplője volt. Mindenhol a háborút kereste. És ez egyfajta őrült véletlen egybeeséssé vált számunkra.

Azért elemzi a rossz emberek érzelmi világát, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy még a legrosszabbak is csak emberek?

Tetszik a kérdése, mely egyben a választ is tartalmazza!

Természetesen minden rosszfiú ember, és hozzánk tartozik.

Limonov szinte minden orosz emberben nyomot hagyott. A Szovjetunióból származom, a neheztelésnek is sok vonása van meg bennem emiatt, minden filmem egyben kicsit önelemző is. De ez nagyon jó gyakorlat mindenkinek, mert nem csak a fényes és szép látványból vagy vonásokból állunk – ezt mindenki lássa be. Fontos, hogy őszinte legyél, amikor a tükör elé állsz, és mondanod kell valamit. Méghozzá valami igazat. A mozi, a színház, a mai művészet nagyon is valóságos, az igazságról szól. Az egyik legellentmondásosabb személyiségről kellett mesélnem a legellentmondásosabb időkben. Így arra koncentráltam, amiben nem tévedhetek.

Az emberi természet ábrázolásában.

Rendkívül hálás vagyok a nézőpontjáért. Valóban nincs egyfajta megoldókulcs vagy szemszög egy művész számára. Számomra Limonov egy költő, ugyanakkor olyan emberré vált, aki el akarja pusztítani a világot. Szenvedélyes szerető, ugyanabban a pillanatban gyűlölködő. Ő maga hetero volt, de ő alkotta a legőrültebb dolgot az orosz irodalomban: először írt le egy meleg jelenetet. Tehát olyan, mintha egyszerre lenne maga a modernizmus és az ősi sértődöttség embere. A neheztelés általában háborúhoz vezet. Tehát a háború része ennek az identitásnak, az emberi DNS-nek. Nagyon ellentmondásos, nagyon bonyolult volt ez az egész már csak azért is, mert a film Emmanuel Carrère francia regényének adaptációja, olasz producerekkel, orosz rendezővel, brit színészekkel. A világon nincs olyan, hogy egyszerű.

Önnek biztosan nem, hiszen a következő filmje, a Dissapearance Josef Mengeléről fog szólni.

Csak annyit tudok mondani róla, hogy Mengele karaktere még rosszabb, mint Limonové. Szándékosan nagyon rossz és gyarló embereket választok a filmekben való ábrázoláshoz.

De szerintem ez fontos, mert ha nem értjük meg, hogy mi a gonosz, mit jelent mindez számunkra ma, akkor soha nem szabadulunk meg az emberiségnek ettől a sötét oldalától. Limonovot az orosz jokernek neveztük el, Mengelét pedig a világ szinte gótikus szereplőjének, aki az emberiség minden sötét, sötét oldalát megtestesíti. Nem is tudom, ő teljesen embertelen figura, ugyanakkor a filmben elhangzó kijelentései hirtelen és ijesztő módon az életünk, a mai életünk részévé váltak.

Mindenáron elmegy a falig?

Még azon tovább is. Az operaház fantomját fogom megfilmesíteni, a mai világ szomorú szempontjából.