- Vlagyimir Putyin utasításba adta a szovjet Eurovíziós Dalfesztivál, az Intervízió újbóli megrendezését

2025-02-04 16:47:00 CET

Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte az Eurovíziós Dalfesztivál szovjet változatának, az Intervíziónak az újjáélesztését, hogy ezzel próbáljon szembeszállni a modern nyugati kultúra dekadenciájával.

A Reuters birtokába jutott dokumentumok szerint az Intervízió, az Eurovízió alternatívájaként, egészen más irányt képvisel. Míg az Eurovízió gyakran ünnepli az LMBTQ+ közösséget és az ehhez kapcsolódó témákat, addig az Intervízió „józanabb hangnemet” üt meg, és a „hagyományos, egyetemes, spirituális és családi értékek” tiszteletére helyezi a hangsúlyt.

A tervek szerint szigorú tartalmi megkötések vonatkoznak majd az előadásokra: tilos erőszakra buzdító dalokat előadni, a társadalom becsületét és méltóságát sértő tartalmakat közvetíteni, valamint elvárás, hogy a dalszövegek teljes mértékben mentesek legyenek politikai üzenetektől. Vlagyimir Putyin az utóbbi időben egyre inkább Oroszországot a „hagyományos családi értékek” védelmezőjeként igyekszik bemutatni, szembeállítva azzal a Nyugattal, amely szerinte elveszítette erkölcsi alapjait az individualizmus és a vallási hagyományok iránti tisztelet hiánya miatt.

Oroszországban törvények tiltják a homoszexualitás népszerűsítését (csakúgy, mint egyébként Magyarországon), az LMBTQ+ mozgalmat pedig hivatalosan is szélsőséges szervezetként tartják nyilván, ami tovább erősíti az ország kulturális elhatárolódását a nyugati trendektől. Oroszország 1994-től kezdve 23 alkalommal vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, ám a Nyugattal való kapcsolatok romlásával egyre komolyabban fontolgatta az Intervízió újjáélesztését. A folyamat különösen 2014-ben gyorsult fel, amikor Conchita Wurst, az osztrák drag queen – akit „szakállas nőként” ismertek – megnyerte a versenyt, ugyanabban az évben, amikor Oroszország annektálta a Krímet.

Az Intervíziót eredetileg az 1960-as években indították útjára Leonyid Brezsnyev vezetése alatt, a kapitalista Eurovízió keleti alternatívájaként. A fesztivál célja az volt, hogy Moszkva kelet-európai szövetségeseit, valamint más kommunista országokat, például Kubát is összefogja. Orosz tisztviselők szerint az újjáélesztett verseny iránt már több ország is érdeklődést mutatott, köztük Kína, Brazília, Kuba, valamint volt szovjet köztársaságok, például Kazahsztán, Azerbajdzsán és Belarusz. Az előadók legfeljebb négy percet kapnak arra, hogy élőben, bármilyen nyelven előadják dalaikat. A győztest pénzdíjjal jutalmaznák, és lehetőséget kapna egy turnéra is.

„A versenyen minden olyan ország részt vehet, amely csatlakozni kíván” – áll a tervezetben, amely azt is hangsúlyozza, hogy a résztvevőknek „tiszteletben kell tartaniuk a világ különböző népeinek kulturális, etikai és vallási hagyományait.”