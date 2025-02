- Orbán Viktor: A nyugdíjasoknak is elérhetővé válik a vidéki otthonfelújítási program

Orbán Viktor;nyugdíjasok;otthonfelújítás;

2025-02-04 17:54:00 CET

„Csak jó hírek vannak. Van egy vidéki otthonfelújítási program családosoknak, ötezernél kisebb településeken, és ezt ki fogjuk bővíteni úgy, hogy a nyugdíjasok is felvehessék” – közölte Orbán Viktor egy kedd délutáni Facebook-videóban.

A miniszterelnök a Karmelita teraszán, egy gőzölgő kávésbögrével a kezében jelentette be, hogy az öregségi nyugdíjban vagy korhatár előtti ellátásban részesülők számára is elérhető lesz a vidéki otthonfelújítási program, amely keretében támogatás is igényelhető. „Két év alatt 90 milliárd forint kimegy vidéki nyugdíjasokhoz, akik 5000-nél kisebb településeken élnek. És ha jól megy, akkor két év után nemcsak folytatjuk, hanem meg is emeljük” – zárta rövid bejelentését a kormányfő.

A Vidéki Otthonfelújítási Program célja, hogy javítsa az 5000 fő alatti településeken élő családok lakhatási körülményeit, valamint ösztönözze a vidéki lakásállomány megújulását. A program keretében legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, amely a felújítási költségek – anyag- és munkadíj – 50 százalékát fedezi.

A támogatási kérelmeket 2025. január 1. és 2026. június 30. között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz elektronikusan, személyesen vagy postai úton. A maximális, 3 millió forintos támogatás akkor vehető igénybe, ha a felújítás összköltsége eléri a 6 millió forintot. A felújítási kiadások megelőlegezésére 2025 februárjától legfeljebb 6 millió forintos kedvezményes hitel is igényelhető, amelyhez az állam 3 százalékpontos kamattámogatást biztosít. Az igénylőknek így csak az ezen felüli kamatterhet kell viselniük. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylőknek és gyermekeiknek együttesen legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a felújítandó ingatlanban, valamint köztartozás-mentesség is szükséges.

Eddig kizárólag gyermeket nevelő vagy váró családok élhettek a lehetőséggel, most azonban a program a nyugdíjasok számára is elérhetővé válik.