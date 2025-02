- Ukrán lejáratókampányról beszél a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke is

Ukrajna;nemzetbiztonsági bizottság;lejáratókampány;

2025-02-04 20:54:00 CET

Az iskolákat érintő bombafenyegetések nem köthetők iszlamista terrorszervezetekhez, céljuk a zavarkeltés volt – közölte egy kedd délutáni Facebook-posztban az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke.

Sas Zoltán kifejtette, a szolgálatok arról számoltak be, hogy valamennyi fenyegetést a Yandex felhasználásával küldték el. A magyar hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügy körülményeit, emellett nemzetközi együttműködés is zajlik.

Hozzátette: a szolgálatok tájékoztatása szerint Ukrajna lejárató kampányt indított Magyarország és a magyar miniszterelnök ellen. „Ez a folyamat már korábban is észlelhető volt, a szolgálatok jelezték is. A céljuk az, hogy a külföldi és a magyar média egyes szereplőinek bevonásával, esetenként álhírek terjesztésével rontsák hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességét. A lejárató akciókra jelentős összegeket és erőforrásokat fordítanak jelenleg is” – fogalmazott Sas Zoltán.

A fejleményekről elsőként a Fidesz frakcióvezetője számolt be. „A magát függetlennek mondó sajtó egy része most már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát” – fogalmazott Kocsis Máté.

A Magyar Nemzet mindenesetre annyira belelendült, hogy több magyar szerkesztőségnek – köztük a Telexnek, a Magyar Hangnak, a 24.hu-nak, a HVG-nek és a Direkt36-nak – kérdéseket küldött azzal kapcsolatban, hogy érkezett-e hozzájuk ukrán pénz. A Direkt36 azt írta, hogy az állítás „szemenszedett hazugság”, míg a Telex és a 24.hu egyértelműen nemmel válaszolt.